Turniej European Youth Basketball League od czwartku w Lublinie

Młodzi zawodnicy nie będą mieli praktycznie chwili oddechu, bo każda z ekip rozegra w Lublinie po pięć spotkań. Lublinianie w czwartek zagrają z łotewskim SS Saldus Pro Basketball (godz. 13.30). Tego dnia zmierzą się jeszcze z CFBB Luxembourg (godz. 19.30). W piątek czekają ich konfrontacje z łotewskimi BS Ridzene (godz. 12) i A. Kraukla/VEF Riga (godz. 18). W sobotę na zakończenie imprezy TBV Start zmierzy się o godz. 13.15 z białoruskim RGUOR Mińsk.

Wszystkie spotkania będzie można obejrzeć w internecie pod linkiem: http://www.startlublin.pl/aktualnosci/turniej-eybl-czas-zaczac

A. Kraukla/VEF Ryga są jedną ze słabszych ekip w stawce. Do tej pory we wszystkich turniejach EYBL wygrali zaledwie raz, z Kongsberg Miners. Ponieśli aż dziewięć porażek. Siłą rzeczy nie są z tego powodu faworytem lubelskiego turnieju. Z SS Saldus Pro Basketball TBV Start Lublin nie miał jeszcze okazji się mierzyć podczas dwóch poprzednich turniejów. Łotysze mają w EYBL podobny bilans, jak ich koledzy ze stołecznego miasta. Jedynym zespołem, który pokonali jest Visi Kartu 2 Vilnius. CFBB Luxembourg znakomicie radzą sobie w tegorocznej edycji EYBL.

Prowadzeni przez Bena Kovaca notującego wyborne statystyki 29 pkt i 10 zbiórek na mecz gracze CFBB mają rewelacyjny bilans ośmiu zwycięstw i tylko dwóch porażek. BS Ridzene, trzeci zespół z Łotwy, drugi z Rygi, najlepszy w tej stawce i jeden z lepszych wśród wszystkich ekip biorących udział w lubelskim turnieju. BS smaku porażki zaznał tylko raz, w starciu z BS Ogre. Poza tym wygrywał aż dziewięć razy; aktualnie notuje też serię sześciu wygranych z rzędu. SKM-KPMG Vilnius pozostawili w pokonanym polu naszą drużynę na turnieju w Mińsku.

Po bardzo zaciętym meczu zwyciężyli zaledwie trzema „oczkami”. W całych rozgrywkach legitymuje się bilansem pięciu zwycięstw i pięciu porażek. Kedainiai SM/Pikenroll ma na koncie po pięć wygranych i przegranych. W starciu z lublinianami (mecz rozgrywano w Wilnie) SM doznał porażki (38:54). RGUOR Mińsk to największy faworyt do zwycięstwa. Białorusini są niezwykle silną ekipą. Dość powiedzieć, że do tej pory w rozgrywkach EYBL notowali same zwycięstwa! Co więcej, tylko dwa razy wygrywali różnicą mniejszą niż dziesięć oczek. Trzeba przyznać, że to statystyka, która budzi respekt.

W sobotę 15 kwietnia natomiast nasz ekstraklasowy zespół podejmuje w hali Globus (g. 18) Polski Cukier Toruń. Rozpoczęto już sprzedaż biletów na to spotkanie. Są one do nabycia za pośrednictwem internetu (link: ttp://ticketik.pl/#!/Wydarzenie/699) lub stacjonarnie: 14 kwietnia (piątek) w godz. 14-17:30 kasa 1 hali Globus * 15 maja (sobota) kasa nr 1 od 15, reszta kas od 17 * od 11 do 14 kwietnia w godz. 9-15 w siedzibie klubu, przy ul. Montażowej 16.