Jeszcze przed rozpoczęciem meczu w Sosnowcu do koszykarek Pszczółki Polskiego Cukru dotarła informacja, że w związku ze zwycięstwami Artego Bydgoszcz i CCC Polkowice, bez względu na wyniki w dwóch ostatnich spotkaniach, zakończą sezon zasadniczy na siódmej pozycji i w play-off będą musiały bić się ze Ślęzą Wrocław bądź Wisłą Can-Pack Kraków. Akademiczki w żaden sposób nie przejęły się jednak tymi wiadomościami, wyszły na parkiet i zrobiły swoje.

Początek zawodów należał do gospodyń, które w pewnym momencie prowadziły nawet 13:5. Podopieczne Krzysztofa Szewczyka szybko się jednak pozbierały, przed końcem kwarty zniwelowały straty do jednego punktu, a po dwóch odsłonach same prowadziły jednym „oczkiem”. W drugiej połowie to one rządziły na parkiecie, ostatecznie rozbijając Zagłębie 78:57.

Kluczowe znaczenie miało wygranie walki na deskach, gdzie Pszczółki wprost zmiażdżyły rywalki, zbierając o 20 piłek więcej (46:26) i oddając zaledwie trzy pod własnym koszem.

Mimo wysokiego zwycięstwa, nie wszystko w lubelskim zespole funkcjonowało tak, jak powinno. Na słowa uznania zasłużyła Dominika Owczarzak, która zapisała na swoim koncie 15 punktów i 6 asyst. 15 „oczek” rzuciła także Asia Boyd, a Tess Madgen trafiła trzy „trójki”. Ale już Uju Ugoka nie może być do końca zadowolona ze swojej postawy. Z jednej strony zebrała aż 19 (!) piłek i wykorzystała wszystkie rzuty osobiste, z drugiej – z gry trafiła tylko raz na dziesięć prób. Gorszy dzień miała również Kateryna Dorogobuzowa, bo z dziewięciu rzutów z gry, jakie oddała, tylko dwa były celne.

Akademiczki wciąż mają więc nad czym pracować. Za tydzień czeka je ostatni mecz sezonu zasadniczego z InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wielkopolski, a później rywalizacja w play-off. I to wówczas mają być w najlepszej formie.

KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec – Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin 57:78 (15:14, 16:18, 12:25, 14:21)

Zagłębie: Swanier 20, Frost 15, Rozwadowska 8, King 5, Kaczor 4, Dobrowolska 4, Antczak 1, Kosałka 0, Rutkowska 0.

Pszczółka: Boyd 15, Owczarzak 15, Madgen 13, Ugoka 12, Dorogobuzowa 9, Jujka 9, Dobrowolska 3, M. Mistygacz 2, Kędzierska 0, D. Mistygacz 0.