Dla zawodników bialskiego beniaminka spotkanie z KSZO miało dodatkowy podtekst. W tej drużynie występuje obecnie były obrotowy AZS AWF Mateusz Antolak. Szczypiornista może mieć powody do zadowolenia – ograł bowiem swoich byłych kolegów.

Od początku to gospodarze przejęli inicjatywę. W piątej minucie było 3:2 dla KSZO, po kolejnych pięciu 6:3. W 26 min akademicy zmniejszyli straty do dwóch trafień (11:13), ale końcówkę przegrali 1:3 i prowadzenie miejscowych zwiększyło się do czterech trafień.

Po zmianie stron w dalszym ciągu dominowali szczypiorniści z Ostrowca Św. (19:15, 25:18, 30:23). Po 60 minutach AZS AWF przegrał różnicą dziewięciu bramek (23:34). Była tom już siódma porażka bialczan w I lidze.

KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski – AZS AWF Biała Podlaska 34:23 (16:12)

KSZO: Piątkowski, Szewczyk – Jeżyna 6, Król, Czuwara 8, Goliszewski 2, Afanasjev 5, Kieloch 1, Kwiatkowski 9, Antolak 2, Rutkowski 1.

AZS AWF: Chmurski, Adamiuk, Kozłowski – Warmijak 1, Skuciński 5, Ziółkowski, Rusin, Chełmiński, Stefaniec 9, Małecki 1, Kriuczkow 4, Jaszczuk, Kandora 2, Pezda 1.