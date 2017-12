KTS Optima wygrał ze Scanią Nadarzyn 3:1

Sobotnie spotkanie, które zostało rozegrane w hali Politechniki Lubelskiej od mocnego uderzenia rozpoczęła Magdalena Sikorska. Liderka KTS pokonała Paulinę Krzysiek 3:0. Musiało się jednak mocno napracować na to zwycięstwo. Zwłaszcza w dwóch pierwszych setach. Najpierw okazała się lepsza o dwa „oczka” (13:11), a później pozwoliła rywalce zdobyć osiem punktów. Trzecia odsłona była już formalnością i tenisistka gospodyń wygrała ją do pięciu.

W pojedynku numer dwa Karolina Lalak musiała uznać wyższość przeciwniczki. Klauda Kusińska wygrała 3:1. Na szczęście dobrą formę w kolejnej grze zaprezentowała Natalia Aleksiejenko, która po zaciętym boju poradziła sobie z Aleksandrą Falarz. Wprawdzie nie pozwoliła rywalce wywalczyć ani jednego seta, ale każda z partii była bardzo wyrównana. W pierwszym zawodniczka klubu z Lublina triumfowała do 12, później do dziewięciu i na koniec do 11.

W decydującym starciu żadnych złudzeń ekipie z Nadarzyna nie pozostawiła Sikorska. W starciu z Kusińską wygrała 3:1, chociaż pierwszą odsłonę wygrała przeciwniczka. W kolejnych Sikorska zdecydowanie zdominowała jednak rywalizację. I wygrywała po kolei: 11:4, 11:5 i 11:2. Dzięki KTS Optima mógł świętować czwarte zwycięstwo w tym sezonie. Kolejne spotkanie już 5 grudnia. Tym razem na wyjeździe z SKTS Sochaczew, czyli obecnie siódmym zespołem w tabeli ekstraklasy kobiet.

KTS OPTIMA Lublin – GLKS SCANIA Nadarzyn 3:1

Magdalena Sikorska – Paulina Krzysiek 3:0 (13:11, 11:8, 11:5) * Karolina Lalak – Klaudia Kusińska 1:3 (6:11, 6:11, 11:9, 11:13) * Natalia Aleksiejenko – Aleksandra Falarz 3:0 (14:12, 11:9, 13:11) * Magdalena Sikorska – Klaudia Kusińska 3:1 (7:11, 11:4, 11:5, 11:2).