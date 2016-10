Łada 1945 Biłgoraj – POM Iskra Piotrowice 3:1, wyniki IV ligi

– To było nasze najlepsze 45 minut w tym sezonie – ocenia Konrad Maciejczyk, trener POM Iskry Piotrowice pierwszą połowę spotkania w Biłgoraju. To jednak Łada cieszyła się z trzech punktów po ważnych golach do szatni i tuż po zmianie stron. – Dostaliśmy lekcję skuteczności – dodaje opiekun gości, którzy przegrali w Biłgoraju 1:3.