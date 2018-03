LBNA. Po zaciętych bojach znamy finalistów rozgrywek!

Półfinały dostarczyły mnóstwo emocji. Najpierw, w sobotę awans zapewniła sobie Matematyka. Obrońca tytułu nie miał większych problemów z pokonaniem naszpikowanego dawnymi gwiazdami parkietów rywala. Mecz rozstrzygnął się na przełomie trzeciej i czwartej kwarty, kiedy przewaga Matematyki sięgnęła nawet 16 pkt. Bracia wprawdzie rzucili się jeszcze do dramatycznej pogoni, ale byli w stanie zbliżyć się na dystans jedynie 5 pkt. W samej końcówce serii rzutów rozpaczy próbował jeszcze Aleksander Mrozik, ale obie jego próby nie znalazły drogi do kosza. Ten mecz miał dwóch bohaterów. W ekipie Matematyki na takie miano zasłużył Bogdan Lembrych, który zdobył 24 pkt. U przegranych fenomenalnie zagrał Jacek Olejniczak. Były center Startu Lublin zdobył 14 pkt i miał aż 25 zbiórek.

W drugiej parze było znacznie więcej emocji. Aby wyłonić zwycięzcę rywalizacji Alco i Kadeo Nadar trzeba było aż trzech meczów. Decydujące, niedzielne spotkanie rozstrzygnęło się dopiero po dwóch rozgrywkach. Wygrało Alco, chociaż Kadeo kilka razy było blisko sukcesu. W regulaminowym czasie na minutę przed końcem Kadeo prowadziło 74:71, ale 9 sek. przed ostatnią syreną za 3 pkt trafił Aleksander Rak. W pierwszej dogrywce sytuacja się odwróciła i w ostatniej chwili na remis trafił Marcin Ożga. Kadeo poddało się dopiero w drugiej dogrywce, w której musiało sobie radzić bez Piotra Ziółkowskiego. Niekwestionowany lider zespołu przekroczył limit fauli już pod koniec pierwszej dogrywki. Ojcem sukcesu Alco był Bartosz Borkowski. Były center Startu Lublin zdobył 27 pkt i miał 13 zbiórek. Po drugiej stronie wyróżnił się Ziółkowski (19 pkt i 12 zbiórek).

W Konferencji C awans do Konferencji B świętują Mavericks i Espo Pszczółka II. Ta druga ekipa w decydującym meczu nie dała szans drużynie Antyshop.pl. Zwycięzca tego meczu był znany już po pierwszej połowie, po której Espo prowadziło różnicą 15 pkt. Po przerwie była już kontrola wyniku i spokojne dowiezienie awansu do końcowej syreny. W Espo wyróżnił się Andji Pshedyomyvski. Zapisał on na swoim koncie świetne statystyki – 18 pkt, 11 zb, 7 as. i 7 przechwytów. W ekipie Antyshop.pl trzeba pochwalić Karola Lenartowicza, zdobywcę 11 „oczek”. (kk)

Konferencja A – półfinały (do dwóch zwycięstw): Matematyka – Bracia Mrozik 70:63. Stan rywalizacji: 2:0. Awans: Matematyka * Alco – Kadeo Nadar 97:93. Stan rywalizacji: 2:1. Awans: Alco.

Konferencja C – półfinały (do dwóch zwycięstw): Espo Pszczółka II – Antyshop. 78:57. Stan rywalizacji: 2:1. Awans: Espo * Mavericks – Folpak 96:70. Stan rywalizacji: 2:1. Awans: Mavericks.