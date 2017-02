Legia - Ajax transmisja na żywo. Gdzie oglądać w TV i Internecie?

Jesienią potrafili strzelić cztery bramki Borussii Dortmund, zremisować z Realem Madryt czy pokonać Sporting Lizbona. Tym razem spróbują pokonać innego europejskiego tuza – Ajax Amsterdam.

Legioniści przystąpią do dzisiejszego starcia podbudowani wygraną 1:0 nad Arką Gdynia w pierwszym tegorocznym meczu Lotto Ekstraklasy. Ale dobre wyniki w lidze osiąga także Ajax, który ostatnio wygrał 2:0 ze Spartą Rotterdam i jest wiceliderem Eredivisie.

Holendrzy przyjadą do Warszawy w najmocniejszym składzie. W kadrze na mecz zabrakło tylko Brazylijczyka David Neres, który po tym jak pod koniec stycznia trafił do Ajaksu za 12 milionów euro, nie zdołał jeszcze zadebiutować w nowych barwach.

Więcej problemów kadrowych ma Legia. Trener Jacek Magiera nie będzie mógł skorzystać dziś z Artura Jędrzejczyka, który nie mógł zostać zgłoszony do europejskich pucharów oraz kontuzjowanego Jakuba Rzeźniczaka. Jest za to szansa, że do kadry powróci po urazie Łukasz Broź.

– Każdy mecz to święto. Do każdego spotkania podchodzimy tak samo, czyli na sto procent. Chcemy wygrywać i w Ekstraklasie i w Europie. Najważniejszy był mecz z Arką, a teraz czas na Ajax. Okaże się dopiero, czy jesteśmy teraz gotowi na Europę. Zapewniam, że zrobimy wszystko co w naszej mocy, by awansować. Chcemy wejść na najwyższy poziom. Moi piłkarze to zawodowcy, są i będą gotowi do meczu. Uważam, że spotkanie z Ajaksem rozstrzygnie się w rewanżu – powiedział Magiera, cytowany przez klubowy portal.

Dzisiejszy mecz będzie dla Legii doskonałą okazją do rewanżu za dwumecz sprzed dwóch lat. Wówczas na tym samym etapie rozgrywek mierzyła się z Ajaksem i górą okazali się Holendrzy.