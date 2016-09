Kompromitacja to najłagodniejsze słowo jakiego można użyć opisując wczorajszą postawę Legii Warszawa. Chodzi nie tylko o grę piłkarzy, ale przede wszystkim zachowanie pseudokibiców, którzy wzięli udział w zadymie na stadionie.

Legia Warszawa przegrała u siebie z Borussią Dortmund 0:6. Do zadymy doszło już przy stanie 0:3. Na filmach widać, jak bandyci atakują ochronę. Jeden z pseudokibiców zabiera gaz ochroniarzom i atakuje jednego z nich. Inny podbiega do skulonego stewarda i z całej siły go kopie.

Takie obrazki obiegły nie tylko Polskę, ale pokazywane są także w Niemczech i innych krajach.

Władze klubu prosiły przed meczem, by nie dać się sprowokować. Nic nie usprawiedliwia pseudokibiców Legii. Widać, niektórzy przyszli tylko po to, by zaszkodzić zespołowi, który i tak jest w kryzysie.

Co najgorsze UEFA wyciągnie wobec Legii surowe konsekwencje. Z pewnością będą to duże kary finansowe, w grę wchodzi też zamknięcie stadionu dla normalnych kibiców.

Wideo i zdjęcia z zadymy na meczu Legia-Borussia:

Legia Warsaw ultras using pepper spray on stewards. (@ZDFsport) pic.twitter.com/k4ydt3shgq — Alex Chaffer ⚽️ (@AlexChaffer) 14 września 2016

Legia'lıların kontrolden çıktığı anlar. pic.twitter.com/pvS1hQx3wl — Terrace Casuals (@tcasuals_) 14 września 2016