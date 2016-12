Legia – Górnik Łęczna 5:0. Opinie po meczu (wideo)

W niedzielnym meczu Legii Warszawa z Górnikiem Łęczna nie było niespodzianki. Mistrzowie Polski pokonali zielono-czarnych aż 5:0, dzięki czemu wskoczyli na trzecie miejsce w tabeli. Górnik przezimuje za to przerwę w rozgrywkach na ostatnim miejscu. Debiut Franciszka Smudy zakończył się wysoką porażką, ale goście mieli swoje szanse.

– Kończymy rundę na ostatnim miejscu To dobrze, że to już koniec. Trzeba się teraz zregenerować i walczyć od nowego roku od nowa. Oczywiście mogliśmy zdobyć chociaż jedną bramkę, ale to Legia pokazała nam, jak powinno się wykorzystywać sytuacje – mówił Grzegorz Bonin.

– Przynieśliśmy sporo radości kibicom w tych ostatnich miesiącach. Poprzeczka jest zawieszona wysoko. Złapaliśmy formę, ale jest też nad czym pracować. Wiemy, co nasz czeka w przyszłym roku i o co walczymy – ocenia Miroslav Radović.