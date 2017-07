Letnia Liga LNBA: BiM Team bezlitosny dla Juranda

Do przerwy zanosiło się na jeszcze większy pogrom, bo po dwóch kwartach Michał Wach i jego koledzy prowadzili aż... 44:7. Po zmianie stron rywale spisali się ciut lepiej i przegrali z honorem. BiM Team do wygranej poprowadzili: Wach i Mateusz Prażmo. Ten pierwszy zapisał na swoim koncie 22 „oczka”, a drugi tylko dwa mniej.

Alpaca-Alfachem nie miała najmniejszych problemów z ekipą Hornets Lublin. „Szerszenie” do przerwy uciułały... cztery punkty. W tym czasie rywale mieli ich na koncie 27 i było jasne, kto wygra. Ostatecznie Alpaca triumfowała aż 58:15. W najbliższej serii gier dojdzie do pojedynku dwóch niepokonanych drużyn grupy A.

W grupie B drugą wygraną zanotował też Ekbud Summer Team. Swoją drużynę do triumfu nad V LO poprowadził Michał Pogoda, który zapisał na swoim koncie 21 punktów i 14 zbiórek. Bliski triple-double był też Bartosz Suchocki – 24 pkt, 9 zbiórek i 7 asyst. To kolejne ze spotkań, które było już rozstrzygnięte do przerwy, bo po dwóch kwartach tablica wyników wskazywała wynik 47:19.

Ciekawy przebieg miało starcie Antyshop.pl z Symbitem. Druga z ekip prowadziła już nawet 31:13, ale w końcówce musiała drżeć o wynik. Drugą połowę Antyshop wygrał aż 22:7. Do pełni szczęścia zabrakło jednak jeszcze jednego, celnego rzutu. Przy wyniku 35:36 Artur Lenartowicz nie trafił do kosza, a Nikodem Koszałka spudłował nawet dwukrotnie i ostatecznie rezultat nie uległ już zmianie. Najlepszym strzelcem drugiej kolejki był Piotr Ziółkowski. Jego 27 „oczek” bardzo pomogło w triumfie Kadeo Nadar Grizzly nad GoPro 62:52.

GRUPA A

Arkada – Lipa Team Plus 20:0 * Alpaca-Alfachem – Hornets Lublin 58:15.

Arkada 2 4 98-38 Alpaca-Alfachem 2 4 78-15 Hornets 2 2 53-136 Lipa Team 2 0 0-40

GRUPA B

Ekbud Summer Team – V Liceum Ogólnokształcące w Lublinie 90:53 * DBros – Devils 46:52.

1.Ekbud 2 4 135-95

Devils 2 3 94-91 DBros 2 3 139-106 V LO 2 2 107-183

GRUPA C

Antyshop.pl – Symbit 35:36 * Kadeo Nadar Grizzly – GoPro 51 62:52.

1.Kadeo 2 4 127-92

2.Symbit 2 3 76-100

3.GoPro 2 3 117-77

4.Antyshop.pl 2 2 50-101

GRUPA D

Domik Pasywny – Ibra Lipert.pl 40:45 * BiM Team – Jurand 79:29.

1.BiM 2 4 145-67

2.Ibra Lipert.pl 2 3 83-106

3.Domik Pasywny2 3 80-83

4.Jurand 2 2 67-119