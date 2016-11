Lewandowski nie przestaje strzelać. Wyniki wtorkowych meczów Ligi Mistrzów

We wtorek rozegrano kolejne mecze piłkarskiej Ligi Mistrzów. Poznaliśmy już pierwsze zespoły, które mogą cieszyć się z awansu do kolejnej rundy tych rozgrywek. Jedną z nich jest Bayern Monachium, dla którego kolejne dwie bramki zdobył Robert Lewandowski.

W meczu dwóch czołowych drużyn grupy B czyli Besiktasu i Napoli padł remis. Najpierw po zagraniu ręką w polu karnym „jedenastkę” pewnie wykorzystał Ricardo Quaresma, ale kilka chwil później do wyrównania kapitalnym strzałem z dystansu doprowadził Marek Hamsik. W końcówce spotkania na murawie pojawił się Piotr Zieliński.

W starciu zapowiadanym jako hit kolejki Manchester City zmierzył się z FC Barceloną i chciał zrewanżować się za wysoką porażkę na Camp Nou. W 10 minucie „The Citizens” mogli mieć doskonałą okazję do wyjścia na prowadzenie, ale węgierski sędzia Viktor Kassai popełnił duży błąd nie dostrzegając faulu w polu karnym na Racheem’ie Sterlingu. Później do siatki trafił Leo Messi, ale przed przerwą do remisu doprowadził Ilkay Guendogan. Po zmianie stron koncertowo zagrali gospodarze, którzy za sprawą Kevina De Bruyne i Guendogana zdobyli dwie bramki i zasłużenie wygrali 3:1.

Kolejny raz znakomitą formę strzelecką zaprezentował Robert Lewandowski. Polski napastnik poprowadził Bayern Monachium do wygranej z PSV Eindhoven strzelając dwa gole. Najpierw w 34 minucie „Lewy” pewnie wykonał rzut karny, a w drugiej połowie dołożył kolejnego gola, jak się okazało na wagę trzech punktów.

Najwięcej bramek padło w konfrontacji Ługodorca z Arsenalem. Kanonierzy zwyciężyli na wyjeździe 3:2, a zwycięstwo zespołowi z Anglii dał w doliczonym czasie gry Mesut Oezil.

Grupa A

Basel – PSG 1:2 ( Zuffi 76 - Matuidi 43, Muenier 90)

Łudogorec Razgrad – Arsenal Londyn 2:3 (Cafu 12, Keseru 15 – Xhaka 20, Giroud 42, Oezil 88)

Arsenal 4 10 12-3 PSG 4 10 9-3 Basel 4 1 2-8 Łudogorec 4 1 4-13

Grupa B

Besiktas – Napoli 1:1 (Quaresma 78 – Hasik 82)

Benfica – Dynamo Kijów 1:0 (Salvio 45)

Napoli 4 7 9-7 Besiktas 4 7 6-5 Benfica 4 6 6-5 Dynamo 4 1 2-6

Grupa C

Borussia Moenchengladbach – Celtic 1:1 (Stindl 32 – Dembele 76)

Manchester City – FC Barcelona 3:1 (Guendogan 39, 74, De Bruyne 71 – Messi 21)

Barcelona 4 9 14-4 Man. City 4 7 10-8 Borussia M. 4 4 4-7 Celtic 4 2 4-13

Grupa D

Atletico Madryt – FK Rostów 2:1 ( Griezmann 29, 90 – Azmoun 30)

PSV – Bayern Monachium 1:2 ( Arias 14 – Lewandowski 34, 74)