Lewart - Victoria Żmudź 1:0, pozostałe wyniki IV ligi

Jedyna bramka w Lubartowie padła już w 25 minucie po golu Karola Bujaka, ale goście mieli pretensje o to trafienie. – Wydaje nam się, że przed dośrodkowaniem, z którego gospodarze trafili piłka wyszła już za linię. Gra powinna zostać przerwana wcześniej. Ogólnie był to mecz na remis – ocenia Piotr Moliński, trener Victorii.

Lewart Lubartów – Victoria Żmudź 1:0 (1:0)

Bramka: Bujak (25).

Lewart: Parzyszek – Piasek (82 Pęksa), J.Niewęgłowski, Stopa, Marzęda, Zawiślak, Walaszek (73 A.Pikul), Wiącek, Terlecki (67 Sowa), Bujak, Kompanicki (63 D.Pikul).

Victoria: Łopąg – Brodalski, Wagner (10 Misztal), Rzążewski, Sawa, Paskiw, Kasprzycki (70 Fornal), Struk, Muszyński (25 Nowicki), Tywoniuk, Ścibior.

POM pierwszy raz w sezonie zdobył trzy gole, ale to nie wystarczyło do wygranej, bo Polesie trafiło cztery razy. – Po objęciu prowadzenia gospodarze przestali grać, ale później my zrobiliśmy to samo przy wyniku 3:1 dla nas. W końcówce udało się jednak wygrać po indywidualnej akcji Arka Adamczuka – mówi Leon Filipek, kierownik gości.

POM Iskra Piotrowice – Polesie Kock 3:4 (1:3)

Bramki: Zając (10), M. Ostrowski (60-z karnego), K. Ostrowski (78) – Adamczuk (32, 86), Mitura (38), Skrzypek (41).

POM: Wajrak – M. Ostrowski, Bartoszcze, Nogas, Piwnicki, Jarmuł (46 Fularski), Zając (65 Gil), M. Orłowski (83 Korba), K. Orłowski, Chrześcijan, Baran (70 K. Ostrowski).

Polesie: Makowski – Gałązka, P. Mitura, Wójcik, Skrzypek, Misiarz, Adamczuk, Cybul (70 Szysiak), Wójcicki (80 Gryglicki), Struski (84 Majcher), Góral.

Trzy rzuty karne, pięć goli, czerwona kartka i zmieniająca się sytuacja na boisku. Sporo działo się w meczu Włodawianki z Powiślakiem. Górą byli gospodarze po wygranej 3:2, chociaż dwa razy przegrywali.

Włodawianka Włodawa – Powiślak Końskowola 3:2 (1:1)

Bramki: Więcaszek (35 i 80-obie z karnych), Chodziutko (82) – Leszczyński (12-z karnego), Sulek (75).

Włodawianka: Danielczuk – Bartnik, Więcaszek, Błaszczuk, Drahanczuk, Soroka, Kuczyński, Nielipiuk, Chodziutko, Szmytki, Zdolski.

Powiślak: Bicki – Pięta, Mulawa, Antoniak, Leszczyński, Przychodzień (35 Sułek), Wankiewicz, Banaszek (70 Giziński), Niećko (85 Kowalczyk), Chwiszczuk (75 Kamola), Kopeć.

Czerwona kartka: Kopeć (Powiślak, 62 min, za drugą żółtą).

W meczu na dole tabeli IV ligi górą Unia Hrubieszów. Drużyna Dariusza Herbina pokonała LKS Milanów 3:1. Bohaterem przyjezdnych był Dominik Karaszewski, który zdobył dwa gole.

LKS Milanów – Unia Hrubieszów 1:3 (1:2)

Bramki: Zdunek (27) – Podgórski (15), Karaszewski (31, 60).

Milanów: D. Puła – B. Jaszczuk, Daszczyk, Bobruk (46 Ł. Jaszczuk), Bogucki, Zarzecki, Zdunek, Rostek, M. Puła, K. Łotys (75 Prudaczyk), Lecyk (70 Ostapiuk).

Unia: Ryć – Jędrzejuk, Oleksiuk, Garbacz, Kazan, Stefaniuk (46 A. Oleszczuk), Podgórski, Fulara, Poterucha (75 K. Oleszczu), Goch (90 Smoła), Karaszewski (89 Bil).