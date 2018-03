LNBA. Alco pokonuje Kadeo-Nadar

To był mecz godny półfinału największych rozgrywek amatorskich w województwie lubelskim. Konfrontacja Alco i Kadeo-Nadar był bardzo emocjonująca, a zwycięzcę poznaliśmy dopiero w ostatnich sekundach. Wynik cały czas był na styku, choć Kadeo-Nadar w drugiej kwarcie przez chwilę prowadziło różnicą 10 pkt. Wtedy jednak do pracy wzięła się dwójka centrów Alco – Łukasz Łukawski i Bartosz Borkowski, którzy szybko doprowadzili do remisu. O wyniku zadecydowały ostatnie sekundy. Na 24 sek. przed końcem rzuty osobiste wykonywał Piotr Ziółkowski. Były gracz Pogoni Puławy trafił pierwszą próbę, a w drugiej spudłował. Piłkę zebrał jednak jego kolega z drużyny, Jakub Bujko. Ten podał do Andrzeja Szymańskiego, który jednak nie trafił do kosza. Zbiórka Borkowskiego i celny rzut Łukawskiego praktycznie zakończyły emocje w tym spotkaniu. Alco wygrało 70:66 i jest bardzo blisko awansu do finału. W Alco wyróżnił się Borkowski. Były center Startu Lublin zdobył 13 pkt i miał aż 16 zbiórek. U pokonanych na słowa uznania zasłużył Piotr Ziółkowski (24 pkt, 10 zb., 8 as.).

W Konferencji B interesująco było w rywalizacji Alpacy-Alfachem z KSC Rodmos. Losy tej konfrontacji rozstrzygnęły się w trzeciej kwarcie, po której Rodmos prowadził aż 53:41. Później gracze drugiej ekipy sezonu zasadniczego wykorzystali swoje doświadczenie i dowieźli korzystny rezultat do ostatniej syreny. Bohaterem meczu był Paweł Zdeb, zdobywca 25 pkt. U pokonanych najlepiej zagrał Miłosz Jusiak, autor 16 pkt i 11 zbiórek. W drugiej parze Korwex rozbił 77:58 Vapol D-Art.

W Konferencji C sensacyjny triumf nad Espo Pszczółką II zaliczył Antyshop.pl. Duży wpływ na losy spotkania miała pierwsza połowa, po której Antyshop.pl wygrywał 47:31. Fantastyczny pościg Espo Pszczółki II pozwolił zmniejszyć straty do 4 „oczek” na zakończenie trzeciej kwarty. W ostatniej odsłonie górą jednak ponownie był Antyshop.pl, który triumfował 70:62. Bohaterem meczu był Krzysztof Malicki. Wysoki zawodnik Antyshop.pl zdobył 24 pkt i zebrał aż 19 piłek. Po drugiej stronie wyróżnił się Jakub Bielawski (20 pkt i 13 zb.). W drugiej parze do awansu przybliżyło się Mavericks, które pokonało 74:60 Folpak.

Konferencja A – półfinał (do 2 zwycięstw): Alco – Kadeo-Nadar 70:66. Mecz Bracia Mrozik – Matematyka został przełożony na 17 marca. O miejsca 5-8: Arkada – Grizzly Asseco BS 45:43 * Ekbud Team – Kaddi.pl 46:47. Zwycięzcy zagrają o 5 miejsce, a przegrani o 7 miejsce.

Konferencja B – półfinały (do 2 zwycięstw): Alpaca-Alfachem – KSC Rodmos 56:66 * Korwex – Vapol D-Art 77:58. O miejsca 5-8: Venta – NoToCo 30:43. Zwycięzca zagra z Devils o 5 miejce, Venta skończyła sezon na 7 miejscu.

Konferencja C – półfinały (do 2 zwycięstw): Espo Pszczółka II – Antyshop.pl 62:70 * Mavericks – Folpak 74:60. O miejsca 5-8: Winiarnia u Dyszona – Kouba 38:50 * Family Team – Nplay 46:37. Zwycięzcy zagrają o 5 miejsce, a przegrani o 7 miejsce.