LNBA: Bracia Mrozik lepsi od Matematyki w klasyku rozgrywek

Później jednak coraz częściej do głosu zaczęli dochodzić przeciwnicy, którzy w końcówce inauguracyjnej kwarty objęli prowadzenie. Na początku drugiej odsłony urosło ono nawet do dziesięciu punktów. Od tej pory Bracia zaczęli kontrolować boiskowe wydarzenia i wygrali 51:43. Ojcem sukcesu był Łukasz Jagoda. Były gracz Startu Lublin czy Czarnych Słupsk zdobył trzynaście punktów i miał dziewięć zbiórek.

U przegranych na słowa uznania zasługuje inny rozgrywający, Mieszko Ćwik. On na swoim koncie zapisał czternaście punktów. Wciąż w kryzysie pogrążone jest Kadeo-Nadar. Ubiegłoroczny zwycięzca rozgrywek Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego poniósł kolejną porażkę.

Tym razem za silne okazało się Alco, które wygrało 55:51. O wyniku przesądziła druga kwarta, po której Alco prowadziło różnicą ośmiu punktów. I chociaż w końcówce Kadeo-Nadar zbliżyło się nawet na dwa punkty, to więcej zimnej krwi zachowali rywale i to oni mogli świętować sukces. W Alco klasą dla siebie był Bartosz Zduniak. Były gracz Startu zdobył dwadzieścia punktów. U przegranych wyróżnił się Piotr Ziółkowski, który zakończył zawody z piętnastoma punktami na koncie.

W Konferencji B ciekawie było w starciu Domika Pasywnego z MyjniaKrycha-CGM Polska. Jeszcze na dwie minuty przed końcową syreną na tablicy wyników był remis. Wtedy jednak za trzy punkty trafił Marek Lejko, a chwilę później za dwa punkty poprawił Grzegorz Mączka i Domik Pasywny wygrał 50:45. Najlepszym zawodnikiem był Lejko, który zdobył aż 22 punkty. W pokonanej ekipie wyróżnili się Michał Ejsmont i Adam Kołoszewski. Pierwszy zdobył dziewięć, a drugi trzynaście punktów.

W Konferencji C Nplay do samego końca walczył z Winiarnią u Dyszona. Ostatecznie jednak przegrał 31:33, chociaż w końcówce prowadził 31:28. Ostatnie pięć punktów zdobyli jednak przeciwnicy i to oni zapewnili sobie sukces. Do triumfu poprowadził ich Michał Klisowski, który zdobył siedem punktów. W NPlay skutecznością błysnął Paweł Bryłowski, autor ośmiu punktów.

Konferencja A: DBros Puławy – Dragon Juranda 7 49:53 * Kadeo-Nadar – Alco 51:55 * Bracia Mrozik – Matematyka 51:43 * Ekbud – Arkada 37:31 * Alpaca-Alfachem – BiM Team 47:58 * Rodmos – Grizzly Asseco BS 37:69.

Bracia Mrozik 4 8 240-172 BiM 4 8 245-185 Matematyka 4 7 257-185 Grizzly 4 7 238-174 Alco 4 7 229-183 Dragon 4 7 196-173 Ekbud 4 6 191-205 Arkada 4 5 173-209 Kadeo 4 5 189-236 DBros 4 4 195-138 Rodmos 4 4 171-260 Alpaca 4 4 177-281

Konferenacja B: Jurand – AT Vision 31:55 * Domik Pasywny – MyjniaKrycha-CGM Polska 50:45 * Partizan – Symbit 61:34 * WSNS Devils – Venta 50:43 * Vapol D-Art – NoToCo 57:42 * Ibra Poniatowa – Korwex 29:42

WSNS 4 8 218-149 Partizan 4 8 223-163 NoToCo 4 6 204-161 Ibra 4 6 131-124 MyjniaKrycha 4 6 197-186 AT Vision 4 6 185-184 Korwex 4 6 171-184 Domik 4 6 197-217 Vapol 4 5 161-164 Venta 4 5 188-195 Jurand 4 5 139-231 Symbit 4 4 150-206

Konferencja C: Antyshop.pl – Drink Team 34:39 * Lipa Team – Gang Albanii 34:60 * NPlay – Winiarnia u Dyszona 31:33 * GoPro Lublin #51 – The Shooters 95:23 * Bobo Team Przemyśl – Kouba 12:76 * ESPO-Pszczółka II – Mavericks 30:33