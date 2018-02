LNBA. Bracia Mrozik uciekli spod topora

Koszykarze Ekbud Teamu mają czego żałować. Tydzień wcześniej zagrali rewelacyjnie i sensacyjnie wygrali 53:40. Tej przewagi jednak nie udało się utrzymać w niedzielę, chociaż początkowo nic nie wskazywało na to, że odpadną z walki o mistrzostwo. Ich sytuacja zaczęła się pogarszać od drugiej kwarty, kiedy Bracia Mrozik przystąpili do ofensywy. Straty z pierwszego spotkania Braciom Mrozik udało się odrobić tuż po przerwie, kiedy Paweł Hołota dał swojej ekipie 13 pkt przewagi. Ostateczny cios wicemistrzowie wyprowadzili w czwartej odsłonie. To był bardzo nerwowy fragment, który Bracia zwyciężyli 9:5. W efekcie wygrali to spotkanie 59:38, a cały dwumecz 99:91. Bohaterem spotkania był Hołota. Były gracz AZS Lublin zdobył aż 22 pkt. U pokonanych najlepiej spisał się Marian Zaj, zdobywca 10 „oczek”.

Konferencja A – play-off (mecz i rewanż): Grizzly Asseco BS – Kadeo Nadar 0:20 (v.o.). Wynik dwumeczu: 35:71. Awans: Kadeo. * Arkada – Alco 45:57. Wynik dwumeczu: 90:131. Awans: Alco. * Kaddi.pl – Matematyka 38:70. Wynik dwumeczu: 72:138. * Ekbud Team – Bracia Mrozik 38:59. Wynik dwumeczu: 91:99. Awans: Bracia Mrozik. Pary półfinałowe: Alco – Kadeo * Bracia Mrozik – Matematyka. Gra w tej fazie toczy się do dwóch zwycięstw. Play-out: Partizan – Dbros 0:20 (v.o). Wynik dwumeczu: 39:83. Partizan spadł do Konferencji B. Dbros zagra w barażach o utrzymanie się w Konferencji A.

Konferencja B – play-off (mecz i rewanż): Venta – Alpaca-Alfachem 37:69. Wynik dwumeczu: 69:124. Awans: Alpaca-Afachem. * GoPro 51 – Vapol D-Art 0:20 (v.o.). Wynik dwumeczu: 0:40. Awans: Vapol * Devils – Korwex 24:49. Wynik dwumeczu: 80:100. Awans: Korwex. * NoToCo – KSC Rodmos 50:48. Wynik dwumeczu: 81:100. Awans: Rodmos. Pary półfinałowe: Alpaca-Alfachem – Rodmos * Korwex – Vapol. Gra w tej fazie toczy się do dwóch zwycięstw. Play-out: Fortepiano – Ibra Lipert.pl 31:34. Wynik dwumeczu: 62:74. * Drink Team – Symbit 28:53. Wynik dwumeczu: 59:108. Fortepiano i Drink Team spadły do Konferencji C. Symbit Zagra w barażach o utrzymanie się w Konferencji A. Ibra utrzymała się w Konferencji B.

Konferencja C – play-off (mecz i rewanż): Winiarnia u Dyszona – Mavericks 39:41. Wynik dwumeczu: 72:92. Awans: Mavericks. * Antyshop.pl – Nplay 54:33. Wynik dwumeczu: 74:33. Awans: Antyshop.pl * Family Team – Espo Pszczółka II 48:52. Wynik dwumeczu: 75:106. Awans: Espo. * Folpak – Kouba 50:47. Wynik dwumeczu: 95:73. Awans: Folpak. Pary półfinałowe: Espo – Antyshop.pl * Mavericks – Folpak. Gra w tej fazie toczy się do dwóch zwycięstw.