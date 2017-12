LNBA: Hit na koniec rozgrywek

Bogdan Lembrych (z piłką) poprowadził Matematykę do triumfu w konfrontacji z Braćmi Mrozik (fot. RADOSŁAW PIZOŃ)

Alco zakończyło rozgrywki w Konferencji A z kompletem zwycięstw. W ostatniej kolejce faworyci do mistrzostwa wygrali walkowerem z AT Vision. Teraz w rozgrywkach nastąpi świąteczno-noworoczna przerwa, po zakończeniu której rozpocznie się faza play-off

W świetnym nastroju wybiorą się na nią gracze Matematyki, którzy w ostatniej kolejce pokonali 51:48 Braci Mrozik. Obrońcy tytułu świetnie zagrali w pierwszej połowie, po której wygrywali 31:18.

Po zmianie stron srebrni medaliści poprzednich rozgrywek rzucili się do odrabiania strat, ale wyraźnie zabrakło im czasu. Do dogrywki mógł doprowadzić Mateusz Nieleszczuk, ale jego rzut oddany równo z syreną nie wpadł do kosza. W efekcie Bracia przegrali 48:51.

Konferencja A: Grizzly Asseco BS – Mentor 63:42 * DBros – Arkada 34:48 * Ekbud Team – Kaddi.pl 67:35 * AT Vision – Alco 0:20 (v.o.) * Partizan – Kadeo Nadar 53:67 * Matematyka – Bracia Mrozik 51:48.

Alco 11 22 625:412 Matematyka 11 21 634:474 Bracia Mrozik 11 19 590:500 Kadeo 11 19 647:470 Grizzly 11 18 575:510 Ekbud 11 17 552:549 Kaddi.pl 11 15 461:594 Arkada 11 15 486:545 Mentor 11 14 470:575 DBros 11 13 517:615 Partizan 11 13 477:621 AT Vision 11 10 349:518

Pary I rundy play-off: Alco – Arkada * Matematyka – Kaddi.pl * Bracia Mrozik – Ekbud * Kadeo – Grizzly. Pary play-out: Mentor – AT Vision * DBros – Partizan. Mecze tej fazy są toczone systemem mecz i rewanż, a odbędą się w styczniu 2018 r.

Konferencja B: Venta – Vapol D-Art 49:55 * Alpaca-Alfachem – Symbit 57:34 * Devils – NoToCo 50:36 * GoPro 51 – Korwex 38:62 * Drink Team – KSC Rodmos 43:79 * Ibra Lipert.pl – Fortepiano 45:39.

Korwex 11 21 620:438 Rodmos 11 21 678:428 Alpaca 11 19 570:474 Vapol 11 18 520:487 GoPro 11 17 644:528 Venta 11 17 502:532 NoToCo 11 17 520:486 Devils 11 16 463:467 Ibra 11 14 458:502 Symbit 11 14 442:567 Drink Team 11 13 405:599 Fortepiano 11 11 407:721

Pary I rundy play-off: Korwex – Devils * Rodmos – NoToCo * Alpaca – Venta * Vapol – GoPro. Pary play-out: Ibra – Fortepiano * Symbit – Drink Team. Mecze tej fazy są toczone systemem mecz i rewanż, a odbędą się w styczniu 2018 r.

Konferencja C: Winiarnia u Dyszona – The Shooters 64:23 * Antyshop.pl – Mavericks 41:56 * Bobo Team – Lipa Team Plus 40:39 * Espo Pszczółka II – Kouba 41:31 * Family Team – Folpak 30:35.

Mavericks 10 19 546:380 NPlay 10 17 394:369 Espo 10 17 385:317 Kouba 10 17 437:394 Folpak 10 16 471:449 Family Team 10 15 474:433 Antyshop.pl 10 15 474:433 Winiarnia 10 14 475:416 Lipa Team 10 12 384:497 Bobo Team 10 11 328:450 The Shooters 10 10 335:537

Pary play-off: Mavericks – Winiarnia * Nplay Antyshop.pl * Espo – Family Team * Kouba – Folpak. Mecze tej fazy są toczone systemem mecz i rewanż, a odbędą się w styczniu 2018 r.