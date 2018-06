Lublin: Mistrzostwa Polski w Koszykówce Ulicznej i Duńczyk Cup

– Negocjacje trwały ponad rok, zostawiliśmy w tyle kilkanaście miast, które ubiegały się o organizację tej imprezy – cieszy się Marek Lembrych, szef Lubelskiego Związku Koszykówki i zarazem członek zarządu PZKosz. Przez dwa dni (23 i 24 czerwca) obok stadionu Arena Lublin rozgrywane będą eliminacje do Mistrzostw Polski w Koszykówce Ulicznej 3x3.

– Jest to już dyscyplina olimpijska – podkreśla Lembrych. – Na igrzyskach w Tokio będą za nią przyznawane medale. Jesteśmy zadowoleni, że Lublin jest gospodarzem jednej z sześciu eliminacji. Będą tu najlepsze zespoły z Polski, gdyż są zobligowane do zdobywania punktów do eliminacji Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata.

Pod koniec przyszłego tygodnia nie tylko będzie można kibicować, ale też pograć.

– W nocy będą otwarte mistrzostwa Lublina. Dzieci i młodzież będą grać na parkingu dla VIP-ów. To będzie pierwszy w historii Lublina nocny streetball – zapowiada Arkadiusz Pelczar, prezes TBV Startu Lublin. – Ściągamy całą młodzież po zakończeniu roku szkolnego, żeby zrobić wielką imprezę. Taki jest nasz cel. Chcemy pokazać, że koszykówka to nie tylko hala, nie jest tylko granie na dworze i że możemy zagrać także w nocy. Przyjadą sztuczne boiska i kosze najazdowe.

Duńczyk Cup

W ten sam weekend (23/24 czerwca) nie zabraknie też piłkarskich emocji na głównej płycie stadionu, gdzie rozegrany zostanie turniej Duńczyk Cup. – Międzynarodowa obsada i najlepsze akademie piłkarskie są gwarancją najwyższego poziomu, jeżeli chodzi o piłkę młodzieżową – zachwala Mariusz Mirecki, kierownik turnieju.

– Będzie Legia Warszawa, Zagłębie Lubin, Lech Poznań, Pogoń Szczecin, Lechia Gdańsk. Naprawdę ścisła czołówka – mówi Mirecki. Nasz region będą reprezentować Motor Lublin oraz Górnik Łęczna. Będą też młodzi piłkarze z zagranicy. – Będzie Dynamo Bukareszt, Crvena Zvezda Belgrad i Karpaty Lwów.

Żadne z tych wydarzeń nie będzie biletowane. – Kibicować będzie można bezpłatnie – zapewnia Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, na którego terenie odbędą się rozgrywki.