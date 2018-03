Łukasz Boncik najlepszy na zawodach w Ciechanowie

Inauguracyjna kolejka rozgrywek była jedną z trzech zaplanowanych w sezonie 2018. Druga odbędzie się na wiosnę, a trzecia, decydująca o końcowej klasyfikacji, jesienią. Prawo walki o medale uzyska pięć najlepszych drużyn w tabeli po dwóch wcześniejszych seriach, gospodarzem będzie lider.

W pierwszej rundzie łukowianie rywalizowali w swojej grupie z gospodarzem Mazovią, Impulsem Warszawa i Klimatem Łapy. W składzie Orląt wystartowali bracia Łukasz i Bartosz Bącikowie, Łukasz Ławecki, Patryk Czerwonogrodzki i 17-letni Jakub Sadło. Zabrakło Marcina Izdebskiego, który leczy uraz. – Przed Marcinem niebawem mistrzostwa Polski, do których musi się solidnie przygotować. Na razie zawodnik nie jest jeszcze w pełni sił i potrzebuje czasu na rehabilitację – tłumaczy trener Orląt Robert Dołęga.

Łukowianie uzbierali 1594,63 pkt według klasyfikacji Sinclair’a, co dało im trzecie miejsce w grupie. Najlepszy wynik punktowy osiągnęli gospodarze (1825,92 pkt) przed Impulsem Warszawa (1655,41), Orlętami i Klimatem Łapy. W Orlętach prym wiódł Łukasz Bącik – 284 kg w dwuboju (126 kg w rwaniu i 158 kg w podrzucie, co dało mu 360,67 pkt w rankingu). – Nasz dorobek mógł być jeszcze większy. W porównaniu do innych drużyn przed sezonem nie dokonaliśmy wzmocnień zawodnikami zagranicznymi. Bazujemy na wychowankach. Trudno będzie powtórzyć piąte miejsce z poprzednich rozgrywek, ale będziemy się starać – zapowiada opiekun ekipy z Łukowa.

Druga runda DMP odbędzie się 28-29 kwietnia.

Wyniki zawodników Orląt Łuków podczas I rundy w Ciechanowie: Łukasz Boncik – 284 kg w dwuboju (126 kg w rwaniu + 158 kg w podrzucie), 360,67 pkt według Sinclair’a * Bartosz Boncik – 261 kg (115 + 146), 355, 49 pkt * Łukasz Ławecki – 270 kg (120 + 150), 335,37 pkt * Jakub Sadło – 205 kg (90 + 115), 277,25 pkt * Patryk Czerwonogrodzki – 200 kg (90 + 110), 265,85 pkt

Klasyfikacja drużyn podczas I rundy w Ciechanowie: 1. Mazovia Ciechanów – 1825,92 pkt, 2. Impuls Warszawa – 1655,41 pkt, 3. Orlęta Łuków – 1594,63 pkt, 4. Klimat Łapy – 1379,84 pkt

Tabela I ligi po I rundzie DMP

Budowlani Opole 2022,62 pkt Tarpan Mrocza 1969,82 pkt Mazovia Ciechanów 1825,92 pkt Tytan Oława 1668,71 pkt UMLKS Radomsko 1663,93 pkt Impuls Warszawa 1655,41 pkt Budowlani Nowy Tomyśl 1621,79 pkt Orlęta Łuków 1594,63 pkt Lechia Sędziszów Młp. 1562,20 pkt

10.Górnik Polkowice1558,11 pkt