Łukasz Piszczek przedłużył kontrakt z Borussią (wideo)

Łukasz Piszczek zostaje w Dortmundzie. Kontrakt został przedłużony do 30. czerwca 2020 roku. Poprzednia umowa obowiązywała do końca sezonu 2018/2019. Jak podkreślił reprezentant Polski, w Dortmundzie chce zakończyć karierę. - Przez te wiele lat Łukasz pokazał, jak przydatnym jest zawodnikiem. To absolutnie pozytywna rzecz, że taki klub jak Borussia tak wysoko go ceni. Absolutnie w tym przypadku nie zaglądałbym Łukaszowi w metrykę - powiedział były piłkarz klubów Bundesligi Bartosz Bosacki.