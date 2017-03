Matematyka i Bracia Mrozik blisko finału rozgrywek

Rywalizacja w półfinałach toczona jest do dwóch zwycięstw, a mecze trwają po 40 min. To oczywiście spowodowało, że spotkania kończą się znacznie wyższymi wynikami.

Bracia Mrozik mieli w swoim półfinale sporo problemów z Kadeo-Nadar. To spotkanie było rewanżem za ubiegłoroczne rozgrywki Pod Koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego, gdzie bezpośrednie starcie tych dwóch ekip decydowało o końcowym triumfie. Wówczas lepsze było Kadeo, w niedzielę wygrali Bracia Mrozik. Początkowo przewaga należała do Kadeo, w barwach którego szalał Michał Andrzejak. Doświadczony obrońca w pierwszej kwarcie zdobył 8 pkt, a jego zespół prowadził wówczas nawet 18:15. Później jednak do głosu doszli Bracia Mrozik, którzy pewnie wygrali dwie następne odsłony i w 30 min prowadzili 65:46. Szalona szarża Kadeo w końcówce nie przyniosła efektu, a pozwoliła jedynie zmniejszyć straty do 6 pkt. Ostatecznie Bracia Mrozik wygrali 80:74 i są znacznie bliżej wielkiego finału.

Partizan i AT Vision są bliżej awansu w konferencji B. Szczególnie wygrana tej drugiej drużyny jest niespodzianką, bo faworytem konfrontacji z WSNS Devils wydawali się być rywale. W Konferencji C o sensację postarał się Drink Team, który wygrał 63:59 z Mavericks. Mecz był bardzo wyrównany i jeszcze na minutę przed końcową syreną na tablicy wyników widniał remis. Mavericks nie wytrzymali jednak psychicznie i popełnili przewinienia, które skutkowały rzutami osobistymi. (kk)

Konferencja A – półfinały: Alco – Matematyka 61:75 * Bracia Mrozik – Kadeo-Nadar 80:74. Mecze w tej fazie są toczone do dwóch zwycięstw. O miejsca 5-8: BiM Team – DRAGON Juranda 7 43:47 * Ekbud – Grizzly Asseco BS 43:53. Zwycięzcy zagrają o 5, a pokonani o 7 miejsce.

Konferencja B – półfinały: Partizan – NoToCo 100:50 * AT Vision – WSNS Devils 84:58. Mecze w tej fazie są toczone do dwóch zwycięstw. O miejsca 5-8: Symbit – MyjniaKrycha-CgmPolska 56:27 * Korwex – Venta 59:48. Zwycięzcy zagrają o 5, a pokonani o 7 miejsce.

Konferencja C – półfinały: GoPro Lublin #51 – ESPO-Pszczółka II 57:50 * Mavericks – Drink Team 59:63. Mecze w tej fazie są toczone do dwóch zwycięstw. O miejsca 5-8: Gang Albanii – Winiarnia u Dyszona 39:52 * NPlay – Kouba 20:0 (v.o.). Zwycięzcy zagrają o 5, a pokonani o 7 miejsce.