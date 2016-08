Mecz Stal Kraśnik - Chełmianka hitem piątej kolejki w IV lidze

W piątej serii gier IV ligi znowu dojdzie do meczu na szczycie tabeli. Stal Kraśnik w sobotę podejmuję Chełmiankę. Obie drużyny do tej pory uzbierały po 10 punktów i razem z Hetmanem Zamość liderują rozgrywkom. Zawody rozpoczną się o godz. 17

Podopieczni grającego trenera Daniela Szewca żałowali ostatniego remisu w Zamościu. Prowadzili z Hetmanem i mieli sytuację, żeby zamknąć mecz. Ostatecznie skończyło się wynikiem 1:1. – Jest lekki niedosyt, bo to my jako pierwsi zdobyliśmy gola. Szanujemy jednak ten rezultat, bo osiągnęliśmy go na bardzo trudnym terenie. Nadal uważam, że faworytami do walki o pierwsze miejsce są głównie Hetman i Chełmianka – ocenia Daniel Szewc.

Drużyna Artura Bożyka nie zachwycała na początku rozgrywek, ale wyraźnie się rozkręca. Najpierw było minimalne zwycięstwo z Polesiem Kock 2:1, a później remis u siebie z Victorią Żmudź 2:2. Dwa kolejne spotkania to już jednak pewne wygrane, w których biało-zieloni zaaplikowali rywalom aż osiem goli. – Pokazaliśmy, że mamy charakter i że możemy się rozwijać. Myślę, że ta młoda drużyna ma przed sobą ciekawą przyszłość, ale przed ocenami, kto jest głównym kandydatem do awansu trzeba się jeszcze wstrzymać, to dopiero początek rozgrywek – ocenia trener Bożyk.

Ciekawie powinno być też w starciu czwartej Włodawianki z siódmym Kłosem Chełm. – Sporo osób twierdzi, że zespół z Włodawy, to nieobliczalna drużyna, która może z każdym wygrać, ale i przegrać. W porównaniu z nami są jednak ograni na poziomie IV ligi i na pewno dla nas będzie to bardzo poważny sprawdzian – ocenia Robert Tarnowski, szkoleniowiec Kłosa.

PROGRAM 5. KOLEJKI

Sobota: POM Iskra Piotrowice – Górnik II Łęczna (16) * Stal Kraśnik – Chełmianka Chełm (17) * Lutnia Piszczac – Lublinianka Lublin (17). Niedziela: Polesie Kock – Unia Hrubieszów (13) * Powiślak Końskowola – Hetman Zamość (15) * Tomasovia Tomaszów Lubelski – Victoria Żmudź (16) * Włodawianka Włodawa – Kłos Chełm (17) * Łada 1945 Biłgoraj – Kryształ Werbkowice (17) * LKS Milanów – Lewart Lubartów (17).