Mistrzostwa Polski w pływaniu bardzo udane dla AZS UMCS Lublin

Największą gwiazdą imprezy po stronie akademików był Jan Świtkowski, który zapisał na swoim koncie trzy złote medale, a w niedzielę dorzucił srebro na 100 m stylem dowolnym. Tym razem 23-latek musiał uznać wyższość Kacpra Majchrzaka, który dotarł do mety z czasem 48,67 sekundy. Świtkowski był gorszy o 0,26 sekundy. Co najważniejsze, na wszystkich dystansach Janek wypełnił minima na mistrzostwa świata w Budapeszcie. Pływak AZS UMCS przy okazji pobił też rekord Polski młodzieżowców na 200 m stylem dowolnym.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni. Nikt nie spodziewał się chyba, że wypadniemy aż tak dobrze – mówi Piotr Kasperek, trener AZS UMCS. – Janek Świtkowski osiągnął życiową formę, miał świetne wyniki i zdobył cztery medale. W wygraniu drużynówki pomogli nam oczywiście także inni zawodnicy trenujący w USA, jak Zuzanna Chwadeczko i Ludwika Szynal – cieszy się trener Kasperek.

Szkoleniowiec był też zadowolony z postawy naszych sztafet. Na 4x200 stylem dowolnym Julia Adamczyk, Wiktoria Czarnecka, Ewa Osiniak i Kamila Andrzejewska wywalczyły złoto, a dodatkowo poprawiły rekord Polski juniorów do lat 18. W niedzielę było srebro na 4x100 m stylem dowolnym, a w tym samym wyścigu druga ekipa AZS UMCS zajęła czwartą lokatę. – To pokazuje, że naprawdę dziewczyny są bardzo mocne. Zanosi się na to, że niedługo w sztafetach możemy zdobywać po dwa krążki w jednej konkurencji – cieszy się trener Kasperek.

Ciekawie było w sobotę, kiedy do rywalizacji na 100 m stylem motylkowym przystąpili Konrad Czerniak i Świtkowski. W porannych eliminacjach lepszy był ten pierwszy, który osiągnął czas 52,62. „Janek” mógł się pochwalić rezultatem 52,88. W finałowej rozgrywce bardzo mocno wystartował „Czerny”, który zdecydowanie prowadził na półmetku. Świtkowski był dopiero szósty. Finiszował jednak w wielkim stylu i ostatecznie wyprzedził wszystkich rywali. Z klubowym kolegą wygrał minimalnie, bo do mety dopłynął z wynikiem 52,04, a Czerniak był gorszy zaledwie o 0,03 sekundy. Wychowanek Wisły Puławy w niedzielę na pożegnanie wygrał na 50 m stylem motylkowym z wynikiem 23,56. I także wywalczył przepustki na MŚ w Budapeszcie i Uniwersjadę w Tajpej.

Czy dobra postawa Świtkowskiego i Czerniaka daje nadzieje na medale podczas mistrzostw świata? – Z tym byłbym jeszcze ostrożny. Do zawodów pozostają jednak dwa miesiące i jest czas, żeby jeszcze znacząco poprawić swoje czasy. Obaj spisali się świetnie w Lublinie, ale to miejsc na podium podczas tej najważniejszej imprezy jeszcze spora droga – uważa trener Kasperek.

KLASYFIKACJE MISTRZOSTW POLSKI W PŁYWANIU

Medalowa

1. Juvenia Wrocław – 14 medali (osiem złotych, trzy srebrne, trzy brązowe), 2. AZS UMCS Lublin – 12 (5, 4, 3), 3. AZS AWF Katowice 10 (5, 2, 3), 4. Warta Poznań – 8 (4, 3, 1), 5. Śląsk Wrocław – 9 (3, 2, 4), 6. AZS UŁ Łódź – 6 (3, 1, 2), 7. BOSiR Brzesko – 3 (3, 0, 0), 8. AZS AWF Warszawa – 5 (2, 3, 0), 9. AZS UWM Olsztyn – 5 (2, 2, 1), UKS 190 Łódź – 5 (2, 2, 1).

Medalowa młodzieżowców

1. AZS UMCS Lublin – 10 medali (siedem złotych, jedno srebro, dwa brązowe), 2. AZS AWF Katowice – 18 (6, 3, 9), 3. AZS UWM Olsztyn – 5 (5, 0, 0), 4. Warta Poznań – 6 (3, 2, 1), 5. BOSiR Brzesko – 3 (3, 0, 0), 6. Juvenia Wrocław – 3 (3, 0, 0), 7. Śląsk Wrocław – 6 (2, 2, 2), 8. Wodnik Radom – 5 (2, 1, 2), 9. Unia Oświęcim – 2 (2, 0, 0), 10. Grim 92 Ursynów Warszawa – 8 (1, 3, 4).

Drużynowa

1. AZS UMCS Lublin – 1133 punktów, 2. AZS AWF Katowice – 1026, 3. Juvenia Wrocław – 978, 4. Śląsk Wrocław – 925, 5. AZS AGH Kraków – 731, 6. MKP Szczecin – 719, 7. Kormoran Olsztyn – 682, 8. AZS AWF Warszawa – 631, 9. UKS 190 Łódź – 585, 10. Warta Poznań – 549... 37. Olimpia Lublin – 62, 54. Skarpa Lublin – 52, 83. Avia Świdnik – 7.