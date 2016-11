MKS Selgros Lublin – Energa AZS Koszalin 30:22. Mistrzynie na zwycięskiej ścieżce

Zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki w hali Globus był zespół trenera Nevena Hrupca. Zawodniczki MKS Selgros tym samym chciały podtrzymać zwycięską passę, a co za tym idzie pierwsze miejsce w tabeli PGNiG Superligi kobiet.

Po wyrównanym rozpoczęciu spotkania, do głosu szybko doszły piłkarki MKS Selgros, które po 7 minutach wyszły na prowadzenie 5:2 i trener zespołu z Koszalina Anita Unijat poprosiła o czas. Chwilę potem do bramki gospodyń dwukrotnie trafiła doskonale znana w Lublinie Valentina Nestsiaruk, a na jej rzuty odpowiedziała Alesia Mihdaliowa. W 17 minucie po bramce Marty Gęgi gospodynie ponownie wyszły na trzybramkowe prowadzenie (8:5). To jednak nie zrażało ekipy z Koszalina, która cały czas starała się nie tracić kontaktu z mistrzyniami Polski. W 21 minucie do bramki Energii trafiła debiutująca w zespole z Lublina Ivana Bozović i od tego momentu gospodynie starały się utrzymać przewagę. W efekcie MKS Selgros zszedł na przerwę prowadząc 14:11.

Drugą połowę lepiej rozpoczął zespół gości i w 33 minucie MKS Selgros prowadził już tylko jednym golem. Stracone bramki podziałały mobilizująco na zespół trenera Hrupca i po 40 minutach po kolejnym golu Mihdaliowej na tablicy wyników widniał rezultat 17:14 dla MKS. Od tego momentu przewaga mistrzyń Polski zaczęła zdecydowanie rosnąć. Koszalinianki zaczęły mylić się w ataku, a lublinianki bezlitośnie to wykorzystywać i na kwadrans przed końcem było już 22:16. W końcowych minutach popis gospodyń trwał w najlepsze i MKS Selgros ostatecznie odniósł zdecydowane zwycięstwo pokonując Energę Koszalin 30:22

MKS Selgros Lublin – Energa AZS Koszalin 30:22 (14:11)

MKS Selgros: Gawlik, Januchta - Mihdaliowa, Uzar, Rola, Kowalska, Gęga, Matuszczyk, Repelewska, Kozimur, Drabik, Nocuń, Skrzyniarz, Charzyńska, Rosiak, Bozović.

Energa: Kowalczyk, Wiercioch - Niesciaruk, Tracz, Roszak, Michałów, Stasiak, Sądej, Izak, Kaczanowska, Budnicka, Błaszczyk, Domaros, Protsenko.

Sędziowali: Jacek Moskalczyk, Marcin Pazdro