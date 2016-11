MKS Selgros Lublin – Randers HK 23:23. Żegnaj Europo (zdjęcia)

Nie tak rewanżowe starcie z Randers HK wyobrażali sobie kibice MKS Selgros. Lublinianki miały do odrobienia tylko jedną bramkę. Atut własnego parkietu jednak nie wystarczył. Sobotnie spotkanie zakończyło się remisem 23:23, a to oznacza, że do fazy grupowej Pucharu EHF awansował zespół z Danii.