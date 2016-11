MKS Selgros Lublin w środę gra u siebie z AZS Łączpol AWFiS Gdańsk

W Danii lepsze o jedną bramkę były gospodynie, ale ta różnica wydaje się być jak najbardziej do odrobienia. – To żadna strata. Mecz w hali Globus zadecyduje o awansie do fazy grupowej. Jesteśmy faworytem, ale z pewnością nie możemy czuć się „pewniakiem”. Randers to znakomity zespół, który może sprawić nam psikusa – zapowiada Monika Marzec, druga trener MKS Selgros.

Zanim jednak przyjdzie sobota, dzisiaj podopieczne Nevena Hrupca muszą rozegrać mecz z AZS Łączpol AWFiS Gdańsk w ramach Superligi. Będzie to ostatnie spotkanie ligowe lublinianek w tym roku, ponieważ w rozgrywkach nastąpi kilkutygodniowa przerwa spowodowana udziałem reprezentacji Polski w mistrzostwach Europy.

Dzisiejszy mecz ma dla mistrzyń Polski olbrzymie znaczenie. Nowy system rozgrywek sprawił, że w obecnej chwili nie ma już „gry o pietruszkę”. Lublinianki w pierwszej rundzie przegrały dwa spotkania. O ile porażkę z Vistalem Gdynia można zrozumieć, to przegrana ze Startem Elbląg w poprzednim tygodniu jest trudna do wytłumaczenia i mocno skomplikowała sytuację MKS Selgros w tabeli. – To jest nasz problem od początku sezonu. Na mecze z silnymi przeciwnikami zespół jest maksymalnie zmobilizowany. Na konfrontacje z teoretycznie słabszymi przeciwnikami zdarza się, że drużyna wychodzi rozkojarzona – mówi Marzec.

W odniesieniu sukcesu w dzisiejszym spotkaniu może również przeszkodzić zmęczenie spowodowane długim powrotem z Danii. Lublinianki pojechały do Skandynawii autobusem, a ich podróż do Polski trwała aż dziewiętnaście godzin.

Na szczęście do zespołu wracają nieobecne ostatnio Aleksandra Uzar i Sylwia Matuszczyk. Pierwsza walczyła z urazem kolana, a druga przechodziła grypę jelitową. Dzisiejszy mecz rozpocznie się o godz. 18 w hali Globus.

