MKS Selgros w sobotę gra z Energą AZS Koszalin. Na debiut czeka Ivana Bożović

Wydarzeniem będzie też debiut Ivany Bożović, która trafiła do Lublina kilka dni temu. Wcześniej występowała m.in. w CSM Ploiesti oraz Lokomotivie Zagrzeb. Z tym ostatnim klubem grała zresztą w Lidze Mistrzyń.

– Wybrałam Lublin, bo słyszałam same pozytywy o Polsce i o tym klubie. Wiem, że polska liga jest mocna, co jest istotne dla mnie. Po ostatnich, nie zawsze dobrych, doświadczeniach z różnymi zespołami, chciałam trafić do drużyny stabilnej, dlatego wierzę, że MKS będzie dla mnie najlepszym wyborem – powiedziała na oficjalnej stronie MKS Selgros Ivana Bożović.

Zawodniczka z Czarnogóry odbyła już kilka treningów z zespołem. Po nich wydaje się, że 25-letnia rozgrywająca może być interesującym wzmocnieniem. Ten transfer może jednak oznaczać, że znacznie mniej minut na boisku otrzyma Aleksandra Rosiak. Młoda rozgrywająca nieźle zaczęła sezon, co zaowocowało zainteresowaniem Leszka Krowickiego, trenera reprezentacji Polski. Pierwsze mecze Hrupca pokazały jednak, że Chorwat lubi przeprowadzać wiele zmian w trakcie meczu, więc należy żywić nadzieję, że znajdzie również miejsce dla Rosiak.

Pomóc może w tym napięty kalendarz spotkań. Po sobotnim spotkaniu z Energą lublinianki czeka okres, w którym będą rozgrywać dwa mecze w tygodniu. Wszystko przez udział mistrzyń Polski w Pucharze EHF, w którym zmierzą się z duńskim Randres HK.

Miniony tydzień stał w ekipie MKS Selgros pod znakiem mocnych treningów. Hrupec nie odpuścił swoim podopiecznym nawet w świąteczny wtorek. – Początkowo miał to być dzień wolny. Większość dziewcząt jednak nie wyjeżdżała na groby, bo pochodzi z różnych stron Polski. Trener postanowił przeprowadzić jednostkę treningową – mówi Monika Marzec, druga trener mistrzyń Polski.

Na szczęście wszystkim zawodniczkom dopisuje zdrowie. Jedynym wyjątkiem jest Weronika Gawlik, która ma małe problemy z kolanem. Występ kapitan w sobotnim meczu nie jest jednak zagrożony. Podczas spotkania odbędzie się akcja oddawania krwi zorganizowana wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa. Specjalny ambulans będzie dostępny w godz. 16-18.