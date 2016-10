MKS Selgros – Zagłębie 28:22. „Święta Wojna” dla Mistrzyń Polski (zdjęcia)

Piłkarki ręczne MKS Selgros Lublin wróciły do hali Globus i w znakomitym stylu ograły odwiecznego rywala – Zagłębie Lubin 28:22.

Na ten dzień kibice lubelskiego szczypiorniaka czekali od bardzo dawna. 19 krotne mistrzynie Polski dopiero w sobotę rozegrały pierwszy mecz we własnej hali. Wszystko spowodowane uszkodzeniem parkietu po meczu reprezentacji Polski w koszykówce. Na dzień dobry do Lublina zawitał odwieczny wróg, a zarazem jeden z najgroźniejszych rywali o złoto – ekipa Zagłębia Lubin.

Spotkanie nie najlepiej rozpoczęło się dla podopiecznych trenera Nevena Hrupca. Lublinianki po 9 minutach przegrywały 2:4 a świetnie w bramce spisywała się Monika Wąż. Sześć minut później z koła trafiła Joanna Drabik, ale chwilę potem przyjezdne odpowiedziały kolejnym trafieniem i prowadziły 8:5. Lublinianki jednak nadal ambitnie walczyły i w 21 minucie po trafieniu Nocuń na tablicy wyników widniał remis. W ostatnich dziesięciu minutach ton wydarzeniom na boisku nadawał rozpędzony MKS Selgros. Mistrzynie Polski złapały odpowiedni rytm gry i dzięki temu zeszły na przerwę prowadząc 14:11.

W drugiej połowie lublinianki starały się kontrolować sytuację na parkiecie i nie pozwolić przeciwniczkom na złapanie odpowiedniego rytmu gry, a co za tym idzie odrabiania strat. Co prawda w 43 minucie przewaga zespołu trenera Hrupca zmalała „tylko” do trzech trafień, ale końcówka należała już zdecydowanie dla MKS Selgros. Lublinianki w ostatnich 10 minutach nie pozostawiły złudzeń rywalkom z Lubina i w pierwszym w tym sezonie meczu w hali Globus odniosły przekonywujące zwycięstwo 28:22.

MKS Selgros Lublin – Zagłębie Lubin 28:22 (14:11)

MKS: Januchta, Gawlik – Uzar, Januchta, Rola, Kowalska, Gęga, Matuszczyk, Repelewska, Kozimur, Drabik, Michdaliova, Nocuń, Skrzyniarz, Charzyńska, Rosiak, Uzar

Zagłębie: Wąż, Malikiewicz – Załęczna, Grzyb, Mączka, Semeniuk, Trawczyńska, Buklarewicz, Premovic, Wiertelak, Ważna, Walczak, Maric, Joachymek, Malta, Milojevic

Sędziowali: Chrzan, Janas