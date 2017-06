Młodzieżowe Euro 2017: Reprezentacja Szwecji przyleciała do Lublina

W poniedziałek po południu piłkarska reprezentacja Szwecji do lat 21 wylądowała na lotnisku w Świdniku. Wieczorem podopieczni Hakana Erikssona mają pierwszy trening na boisku Avii.

Drużyna ze Skandynawii to obrońcy tytułu z 2015 roku. Dwa lata temu mistrzostwa odbyły się w Czechach i Szwedzi w finale rozgrywek pokonali faworyzowaną Portugalię po rzutach karnych 4:3.

W kadrze zespołu Hakana Erikssona dominują zawodnicy z macierzystych klubów (głównie Malmoe, IF Elfsborg i Djurgardens IF). A największą gwiazdą jest Paweł Cibicki. Mający polskie korzenie 23-latek urodził się w Malmoe. W przeszłości reprezentował kadry zarówno Polski, jak i Szwecji. Kiedy jednak zapadł czas na dokonanie ostatecznego wyboru, napastnik wybrał kraj, w którym się urodził. Trener polskiej kadry Marcin Dorna ma prawo mieć żal do zawodnika, gdyż o jego decyzji nie dowiedział się z prasy.

Szwedzi to grupowi rywale Polaków, Słowaków i Anglików. Na inaugurację zespół Trzech Koron zmierzy się w Kielcach w piątek 16 czerwca (godz. 18) z ekipą „Wyspiarzy”. Potem Szwedzi przeniosą się do Lublina, by 19 czerwca o godzinie 20:45 wybiec na murawę Areny Lublin i zagrają przeciwko Biało-Czerwonym przy pełnych trybunach.

Natomiast ostatni mecz grupowy zespół ze Skandynawii rozegra 22 czerwca o 20:45 również na lubelskim stadionie, a ich przeciwnikiem będzie Słowacja. Awans do kolejnej fazy uzyskają zwycięzcy grup i drużyna z drugiego miejsca jednej z trzech grup legitymująca się najlepszym dorobkiem punktowym.

Mecze w Lublinie

W Lublinie odbędzie się inauguracja i oficjalny mecz otwarcia turnieju – 16 czerwca na Arenie Lublin Polska zagra ze Słowacją. 19 czerwca reprezentacja Polski zmierzy się na lubelskim stadionie ze Szwecją, a 22 czerwca w Lublinie zostanie rozegrany mecz Słowacja – Szwecja.