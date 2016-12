Młodzieżowe Euro. Kto zagra na Arenie?

W czwartek o godz. 18 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbędzie się losowanie finałów Euro do lat 21. Polacy, jako gospodarz turnieju, zostali rozstawieni. Oprócz nas w pierwszym koszyku znalazły się także reprezentacje Niemiec i Portugalii. To zespoły, których na pewno unikniemy w fazie grupowej. Wśród naszych potencjalnych rywali znajdują się natomiast: Anglia, Hiszpania oraz Dania (drugi koszyk), a także: Włochy, Szwecja, Czechy, Serbia, Słowacja i Macedonia (trzeci koszyk).

– Moja wymarzona grupa to: Anglia, Szwecja i Słowacja – mówi na oficjalnej stronie u21poland.com ambasador turnieju Marek Koźmiński. – Brytyjczycy to najbardziej osiągalny dla nas zespół z drugiego koszyka. Odpowiada nam ich mało kombinacyjnym styl gry. Słowacy graja podobnie do nas. Możemy z nimi walczyć i wyjść z tego boju zwycięsko. Natomiast Szwedzi są zespołem podobnym do Anglii, bardziej fizycznym. Może zaskakiwać brak w mojej grupie marzeń Macedonii, ale to zespół, który jest nieobliczalny. Może być outsiderem, ale również bardzo niewdzięcznym rywalem. Mamy o nich mało informacji i moglibyśmy zostać zaskoczeni, a tego lepiej uniknąć – dodaje były reprezentant Polski.

Transmisję na żywo z losowania przeprowadzi telewizja Polsat Sport. Roman Kołtoń oraz stali piłkarscy eksperci Polsatu Sport: Dariusz Dziekanowski, Wojciech Kowalczyk i Andrzej Iwan przeanalizują w studiu możliwe scenariusze i potencjalnych rywali Polaków. Początek o godz. 17.

W przeszłości na młodzieżowym Euro wybiło się wiele gwiazd światowego formatu, jak Petr Cech, Manuel Neuer, Raul, Andrea Pirlo czy Frank Lampard. Na polskich boiskach także nie zabraknie największych talentów ze Starego Kontynentu. Wśród tych, którzy mogą zagrać w turnieju są m.in. Anglicy Dele Alli i Raheem Sterling, Niemcy Serge Gnabry, Matthias Ginter i Davie Selke, Hiszpanie Saul Niguez, Denis Suarez i Marco Asensio czy Portugalczyk Renato Sanchez. Ale i w polskiej ekipie nie brakuje utalentowanych zawodników, jak ograni już na międzynarodowej arenie Piotr Zieliński, Karol Linetty i Arkadiusz Milik.

Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 21 odbędą się od 16 do 30 czerwca 2017 roku. Zostaną rozegrane w Bydgoszczy, Gdyni, Kielcach, Krakowie, Lublinie i Tychach. Na Arenie Lublin odbędzie się mecz otwarcia. Będzie rywalizowała tu grupa A, w której zagrają Polacy. Biało-czerwoni rozegrają w naszym mieście dwa mecze.

Do półfinałów awansują zwycięzcy trzech grup, a także najlepsza drużyna z drugich miejsc. Tytułu mistrzowskiego broni reprezentacja Szwecji. Otwarta sprzedaż biletów na turniej ruszy w lutym. Odbywać się będzie wyłącznie poprzez oficjalną stronę turnieju U21Poland.com za pośrednictwem systemu KupBilet.pl.