Monika Skinder i Bartosz Cielniak wygrali „Bieg na Igrzyska” w Dusznikach Zdroju

Cielniak, startujący w roczniku 2001-2002, do samego końca walczył o sukces ze swoim klubowym kolegą Dawidem Ciećko. Ostatecznie na mecie dzieliła ich tylko sekunda. Skinder z kolei znokautowała konkurencję z rocznika 1999-2000. 15-latka, która niedawno została mistrzynią Polski w sprincie, wygrała z 30 sek. przewagą nad Eliza Rucką z MKS Istebna. Co ciekawe, dzień wcześniej w rywalizacji stylem klasycznym, Skinder była dopiero trzecia. – Biegło mi się ciężko, nie miałam siły, choć trasa była dobrze przygotowana. Nie wiem co się dzieje. Mam nadzieję, że to chwilowy spadek formy – powiedziała w sobotę Monika Skinder. (kk)

Wybrane wyniki – styl klasyczny – mężczyźni, seniorzy: 1. Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka), (...) 9. Tomasz Krawczyk (MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski), rocznik 1997-1998: 1. Haratyk, (...) 8. Krawczyk, 1999-2000: 1. Marek Welusz (SSR LZS Sokół Szczyrk), (...) 7. Bartosz Głaz (MULKS), 2001-2002: 1. Robert Bugara (UKS Regle Kościelisko), (...) 5. Bartosz Cielniak, 7. Emil Pleskacz, 8. Jakub Ferenc, 10. Dawid Ciećko (wszyscy MULKS), 2003-2004: 1. Łukasz Gazurek (Trójwieś), (...) 8. Rafał Putkowski (MULKS); kobiety, rocznik 1999-2000: 1. Eliza Rucka (MKS Istebna), (...) 3. Monika Skinder (MULKS), 2001-2002: 1. Sabina Lizis (MKS Halicz Ustrzyki Dolne), (...) 3. Magdalena Kuśmierz, 7. Anna Berezecka (obie MULKS), 2003-2004: 1. Rozalia Prokurat (UKS Rawa Siedlce), (...) 6. Karina Probola (MULKS). Styl dowolny – mężczyźni, seniorzy: 1. Haratyk, (...) 7. Krawczyk, 1997-1998: 1. Haratyk, (...) 6. Krawczyk, 1999-2000: 1. Dawid Damian (KS Jedność Nowy Sącz), (...) 4. Głaz, 2001-2002: 1. Cielniak, 2. Ciećko, (...) 6. Ferenc, 10. Pleskacz, 2003-2004: 1. Gazurek, (...) 7. Putkowski; kobiety – rocznik 1999-2000: 1. Skinder, 2001-2002: 1. Kuśmierz, (...) 10. Berezecka.