Motor będzie miał nowego prezesa i trenera. Kto zastąpi Waldemara Leszcza?

Waldemar Leszcz (z lewej) nie jest już prezesem Motoru. Wszystko wskazuje na to, że z posadą trenera pożegna się także Jacek Magnuszewski. Fot. Tomasz Lewtak/motorlublin.eu

Plotki się potwierdziły. We wtorek rada nadzorcza spółki Motor Lublin SA zdecydowała się na zmiany w klubie. Prezesem nie jest już Waldemar Leszcz. Najprawdopodobniej zastąpi go Leszek Bartnicki. Wszystko wskazuje też na to, że żółto-biało-niebiescy będą mieli nowego trenera, trzeciego w tym sezonie.