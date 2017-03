Motor zaprasza do klubu 100

Działacze Motoru Lublin zdecydowali się powołać do życia „Klub 100”. W ten sposób małe firmy oraz osoby prywatne będą mogły wesprzeć drużynę żółto-biało-niebieskich

Wszyscy, którzy zdecydują się dołączyć do „Klubu 100” zobowiązują się do opłacania comiesięcznej składki w wysokości minimum 100 zł. W ten sposób zyskają status członka Klubu 100 Motoru Lublin. Każda z firm, czy osób prywatnych w zamian może liczyć na pakiet świadczeń. Przede wszystkim dostanie bezpłatną kartę kibice Motoru, która jest nośnikiem biletów i karnetów na spotkania ekipy z Lublina. Członkowie klubu otrzymują również możliwość bezpłatnego wejścia na wszystkie spotkania ligowe i pucharowe rozgrywane na Arenie Lublin przez okres, w którym opłacana jest składka (do wyboru karnet na sektor normalny, ultras lub rodzinny).

Co więcej, logo danej firmy, grafika, czy imię i nazwisko członka klubu będzie się pojawiało na klubowym portalu Motoru. Każda firma lub osoba prywatna może również posługiwać się logiem „Klubu 100” oraz tytułem Członka Klubu 100 we własnych działaniach promocyjnych. Dodatkowo każdy z członków otrzyma pamiątkowy dyplom, a przy minimum 12 miesięcznym wsparciu dla Motoru może także liczyć na specjalny prezent – koszulkę żółto-biało-niebieskich.

Osoby oraz firmy zainteresowane wsparciem Motoru poprzez dołączenie do „Klubu 100” mogą się kontaktować w tej sprawie pod adresem mailowym: klub100@motorlublin.eu. Mogą również odwiedzić siedzibę ekipy z Lublin, która znajduje się na Arenie Lublin. Działacze czekają codziennie w dni robocze, w godz. 9-17 (wejście do siedziby od strony Parku Ludowego na wysokości parkingu C).