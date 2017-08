MŚ w Londynie: Ile zarobią nasi medaliści?

2 złote, 2 srebrne i 4 brązowe. Takie medale przywieźli Polacy z lekkoatletycznych mistrzostw świata w Londynie. Dzięki temu zajęliśmy wysokie miejsca w klasyfikacji medalowej i punktowej. W tej pierwszej 8 miejsce, w tej drugiej 4.

Wśród zdobywców złotego medalu jest Paweł Fajdek z Agrosu Zamość, który wygrał konkurs rzutu młotem.

– Cieszę się, że znowu byłem najlepszy. I to po raz trzeci z rzędu. To super uczucie, nie wiem co mam więcej powiedzieć – wyjaśniał Paweł Fajdek na antenie TVP 1. – Mówiłem sobie, że jak nie wrócę ze złotym medalem to będę spał na korytarzu. Cieszę się, że udało mi się przełamać klątwę Londynu. Przede mną trzy sezony do igrzysk olimpijskich. Będę się starał zachować, jak najlepszą formę.

Jak informuje Rzeczpospolita w polskiej kadrze po mistrzostwach najwięcej zarobi Paweł Fajdek i Anita Włodarczyk. Mają otrzymać czeki na ok. 215 tys. zł. Malwina Kopron, brązowa medalistka pochodząca z Puław dostanie 20 tys. dolarów (ok. 80 tys. zł). W sumie polscy lekkoatleci zarobili w Londynie ponad 1,2 mln zł.

Dodajmy, że najwięcej IAAF wypłaci rekordzistce globu w chodzie na 50 km. To Portugalka Ines Henriques. Dostanie ok. 600 tys. złotych.

Medale

Złoto: Anita Włodarczyk (rzut młotem), Paweł Fajdek (rzut młotem). Srebro: Adam Kszczot (bieg na 800 metrów), Piotr Lisek (skok o tyczce). Brąz: Wojciech Nowicki (rzut młotem), Kamila Lićwinko (skok wzwyż), Malwina Kopron (rzut młotem), Kobieca sztafeta 4x400 metrów.

Klasyfikacja medalowa

1. USA

2. Kenia

3. RPA

4. Francja

5. Chiny

6. Wielka Brytania

7. Etiopia

8. Polska

9. sportowcy z Rosji pod neutralną flagą

10. Niemcy