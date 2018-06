Mundial 2018: Kadra Polski ogłoszona! Sprawdź skład reprezentacji

Decyzja zapadła w poniedziałek tuż po godzinie 14. Adam Nawałka wyczytał listę zawodników, którzy wsiądą na podkład samolotu lecącego do Rosji. Zanim to jednak nastąpiło w niedzielę selekcjoner obserwował kadrowiczów w meczu wewnętrznym.– Sparing miał ogromne znaczenie, ale bez przesady. Trzęsienia ziemi nie będzie – przekonywał Hubert Małowiejski, jeden z asystentów selekcjonera. Nawałka z ciężkim sercem skreślał dziewięć nazwisk, choć tak naprawdę od początku przygotowań walka trwała o dwa, najwyżej trzy miejsca w 23-osobowej drużynie.

– Nasze przygotowania przebiegają zgodnie z planem i w bardzo dobrej atmosferze. Wszyscy zawodnicy podeszli do pracy bardzo zdeterminowani i zaangażowania. Tym zawodnikom, którzy nie znaleźli się w kadrze nie zamykam drzwi w przyszłości. Za mną trudna noc i wiem co czują piłkarze. Sam to kiedyś osobiście przeżyłem – powiedział selekcjoner zanim rozpoczął odczytywanie nazwisk poszczególnych zawodników.

W kadrze nie na Mundial nie znalazł się także Kamil Glik. Jednak nie przez słabą dyspozycję lecz kontuzję barku. Dla Polski brak najlepszego stopera jest ogromnym ciosem. Wszystko wskazuje więc na to, że w Rosji duet środkowych obrońców będą tworzyć Michał Pazdan i Thiago Cionek. Glik znalazł się na liście, ale kontuzja nastąpiła już po przesłaniu dokumentów do FIFA. Na liście rezerwowej znalazł się Marcin Kamiński i jeśli kontuzja okaże się bardzo poważna to on zastąpi na mundialu stopera AS Monaco.

Mistrzostwa Świata w Rosji to po Euro 2016, kolejny wielki turniej w którym reprezentacja Polski weźmie udział pod wodzą Adama Nawałki. Biało-Czerwoni ostatni raz na Mundialu grali w 2006 roku, a więc 12 lat temu. Przypomnijmy, że prowadzona wówczas przez Pawła Janasa kadra nie zdołała wyjść z grupy. Teraz apetyty kibiców są zdecydowanie bardziej rozbudzone i awans do fazy pucharowej wydaje się planem minimum. Pierwszy mecz turnieju Polacy rozegrają 19 czerwca o godz. 17 w Moskwie przeciwko Senegalowi. W kolejnym spotkaniu Biało-Czerwoni zagrają z Kolumbią 24 czerwca o godz. 20 w Kazaniu. Fazę grupową podopieczni Adama Nawałki zakończą 28 czerwca w Wołgogradzie, gdzie o godz. 16 zmierzą się z Japonią.