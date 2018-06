MUNDIAL 2018. Kolumbia – Japonia 1:2. Sensacja w Sarańsku

Kolumbijczycy do meczu z drużyną „Samurajów” przystąpili bez swojej największej gwiazdy Jamesa Rodrigueza, ale i tak uchodzili za faworytów. Tymczasem już od pierwszego gwizdka Japończycy ruszyli do ataku i na efekty nie trzeba było długo czekać. Już w czwartej minucie piłkę zmierzającą do bramki ręką zatrzymał Carlos Sanchez. Arbiter nie dość, że wskazał na 11 metr wyrzucił defensora Los Cafeteros z boiska. Tym samym była to pierwsza czerwona kartka pokazana podczas trwającego turnieju. Do rzutu karnego podszedł Shinji Kagawa i ze spokojem umieścił ją w siatce. Kilka minut później mogło być 2:0 po tym jak Kagawa podał do Insui’ego, ale ten fatalnie spudłował. W kolejnych minutach do głosu stopniowo zaczęli dochodzić gracze z Ameryki Południowej. I w 39 minucie był remis. Juan Quintero popisał się bardzo sprytnym strzałem z rzutu wolnego uderzając pod podskakującymi zawodnikami stojącymi w murze i zaskoczył Kawashimę. Trzeba jednak dodać, że winę za utratę tej bramki w głównej mierze ponosi japoński golkiper, bo uderzenie nie było zbyt mocne.

W drugiej połowie obu zespołów nie zadowalał remis. Trener Kolumbijczyków Jose Nestor Pekerman postawił wszystko na jedną kartę i desygnował do gry Jamesa Rodrigueza. Na niewiele to się jednak zdało bo w 73 minucie Japonia po raz drugi objęła prowadzenie. Po centrze z rzutu rożnego Gaku Sibasakiego Yuya Osako wyskoczył najwyżej w polu karnym i strzałem głową pokonał Davida Ospinę. Los Cafeteros do końca szukali szans na wyrównanie, ale ich ataki były zbyt chaotyczne, a kiedy już udało się przedostać w pole karne świetnie zachowywali się japońscy obrońcy i sensacja w Sarańsku stała się faktem.

Kolumbia – Japonia 1:2 (1:1)

Bramki: Quintero (39) – Kagawa (6), Osako (73)

Kolumbia: Ospina – Arias, D. Sanchez, Murillo, Mojica – Sanchez, Lerma – Cuadrado (31. Barrios), Quintero (59. J. Rodriguez), Izquierdo (70 Bacca) – Falcao.

Japonia: Kawashima – H. Sakai, Yoshida, Sódzi, Nagatomo – Hasebe, Sibasaki (80. Yamaguchi) – Haraguci, Kagawa (69 Honda), Inuj – Osako (85 Okazaki).

Żółte kartki: Barrios, Rodríguez.

Czerwona kartka: Sanchez (4 min. Za zagranie piłki ręką).

Sędziował: Damir Skomina (Słowenia). Widzów: 40 842.