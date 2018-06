Biało-Czerwoni wracają na najważniejszą piłkarską imprezę po 12 latach przerwy. Zespół trenera Adama Nawałki przygotowywał się do inauguracyjnego spotkania od bardzo dawna. Polacy mają za sobą dwa zgrupowania – w Juracie i Arłamowie, a także szereg treningów w Soczi, które jest bazą naszej reprezentacji podczas czempionatu w Rosji. Przygotowania przebiegły bez większych zakłóceń. Jedyną złą wiadomością była kontuzja barku Kamila Glika. Początkowo wydawało się, że stoper Monaco nie pojedzie na Mundial, ale Glik zacisnął zęby i przeszedł rehabilitację w ekspresowym tempie. Miał być gotowy na mecz z Japonią, ale być może selekcjoner wystawi go do gry już przeciwko Senegalowi. Szansę są spore, bo Glik poleciał wraz kadrą do Moskwy.

Jednak jeżeli Adam Nawałka nie zdecyduje się wystawić do gry Glika duet stoperów powinni utworzyć Michał Pazdan i Jan Bednarek, który w ostatnim czasie prezentował bardzo dobrą formę w meczach kontrolnych przeciwko Chile i Litwie.

Na kogo zawodnicy trenera Adama Nawałki będą musieli uważać? W kadrze Senegalu znajdują się zawodnicy grający w większości w topowych drużynach europejskich. Wystarczy przytoczyć takie nazwiska jak Sadio Mane, czy Kalidou Koulibaly.

Pierwszy z wymienionych ma za sobą fantastyczny sezon w barwach Liverpoolu. Mane w tym sezonie w lidze angielskiej zagrał 27 razy i zdobył 10 bramek. „The Reds” okazali się rewelacją tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, docierając aż do finału. Jednak w decydującym meczu ulegli 1:3 Realowi Madryt, a honorowego gola dla Liverpoolu zdobył właśnie 26-letni napastnik. Po sezonie „Królewscy” zapragnęli mieć błyskotliwego Senegalczyka u siebie, ale póki co transfer nie doszedł jeszcze do skutku. Niemniej polscy obrońcy (oby z Kamilem Glikiem w składzie) będą musieli obdarzyć go szczególną opieką.

Z kolei jeśli Robert Lewandowski myśli o wpisaniu się na listę strzelców, będzie musiał znaleźć sposób na Koulibalego. Stoper Napoli imponuje świetnymi warunkami fizycznymi – mierzy 195 cm przy 89 kg wagi. Jest niezwykle silny, potrafi wyprowadzić piłkę i bardzo dobrze gra głową, co udowodnił strzelając w tym sezonie gola m.in. Juventusowi Turyn. Udany sezon Senegalczyka zaowocował kilkoma ofertami od wielkich klubów. Obecne o Koulibalego walczą Chelsea i Mancheter United, a kwota transferu oscyluje wokół 70-80 mln euro.

Wtorkowe spotkanie na stadionie Spartaka sędziować będzie Nawaf Shukralla z Bahrajnu. Pierwszy gwizdek punktualnie o godzinie 17. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie TVP1 TVP Sport, a także w internecie na stronie sport.tvp.pl

Przewidywane składy

Polska: Szczęsny – Piszczek, Bednarek, Pazdan, Rybus – Krychowiak, Góralski – Błaszczykowski, Zieliński, Grosicki – Lewandowski.

Senegal: K. Ndiaye – Wague, Koulibaly, S. Sane, Sabaly – Kouyate, A. Ndiaye, Sarr – Sakho, Niang, Mane.