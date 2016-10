Na Górnika za dychę, na Pszczółkę za piątkę. Nowa oferta dla kibiców

W środę w sali konferencyjnej Areny Lublin z dziennikarzami spotkali się prezesi największych klubów w mieście. Artur Kapelko z Górnika, Arkadiusz Pelczar z TBV Startu, Dariusz Gaweł z Pszczółki AZS UMCS, Marcin Lipiec z MKS Selgros i Waldemar Leszcz z Motoru wspólnie z wiceprezydentem Lublina Krzysztofem Komorskim opowiedzieli o najnowszym projekcie, skierowanym do kibiców.

– W ostatnim czasie zwiększyła się ilość drużyn z Lublina, grających w ekstraklasie. My jako miasto, posiadając ten potencjał, z jednej strony czujemy się w obowiązku, a z drugiej wychodzimy z inicjatywą, która ma prosty cel: zwiększenie dostępności sportowej dla mieszkańców. Chcemy, żeby mieszkańcy Lublina i mieszkańcy Lubelszczyzny mniej płacili za mecze, tym samym przyczyniając się do zwiększenia frekwencji i ilości aktywnie dopingujących kibiców oraz wpływów z biletów w poszczególnych klubach – powiedział Komorski.

– Działamy wszyscy na terenie miasta Lublin i kibic, który do nas przychodzi jest dość mocno zdefiniowany. Ciężko jest wymyślić coś nowego, żeby każdy klub robił sobie swój projekt. Tylko i wyłącznie jeśli połączymy siły, możemy przynieść sobie korzyść jako klubom, to jest pierwsza rzecz. A drugą bardzo ważną rzeczą jest otwarcie rynku dla mieszkańców – dodał Pelczar.

Na czym dokładnie polega projekt? Każdy kibic, który okaże bilet na mecz jednego z zespołów, uczestniczących w akcji, będzie mógł kupić wejściówkę na spotkanie innego w specjalnie obniżonej cenie: 10 zł na mecze TBV Startu, Górnika i MKS Selgros, a 5 zł na mecze Pszczółki AZS UMCS. Wszystkie bilety będą oznaczane tak, aby nie mogły być wykorzystane wielokrotnie. W celu uzyskania promocyjnej oferty będzie można posłużyć się także kartą kibica Motoru, który jako jedyny nie ogłosił jeszcze cen wejściówek dla osób, które przystąpią do projektu oraz karnetem.

W ten weekend w ramach projektu będzie można obejrzeć trzy spotkania. Koszykarzy w piątek o godz. 18, piłkarzy w sobotę o 15.30 i koszykarek w niedzielę o 18. Koszt całkowity? 25 zł.

– Sami państwo wiecie, że bilet do kina kosztuje więcej. Czyli gospodarstwo rodzinne za naprawdę rozsądną cenę może obejrzeć trzy widowiska sportowe. A to i emocje większe i czas trwania dłuższy niż film w kinie – zauważył Pelczar.

To nie pierwszy raz, kiedy kluby z różnych dyscyplin decydują się na lokalną współpracę.

– Wszystko zaczęło się od akcji Amelka, w którą zaangażowały się wszystkie kluby – powiedział Lipiec.

– Projekt oficjalnie powstał teraz, ale my współpracujemy już od bardzo dawna, staramy się tak planować nasze spotkania, żeby się nie pokrywały. W tym momencie jest to kolejny krok naprzód, żeby kibice mogli troszkę pieniędzy zaoszczędzić – dodał Gaweł.

Docelowo na stronie internetowej każdego z zespołów ma powstać specjalna sekcja, informująca o projekcie.

– Cieszymy się, że możemy udostępniać swoją wiedzę i dzielić się doświadczeniami. Cieszymy się, że sportowy region, sportowa Lubelszczyzna może się rozwijać przy naszym wspólnym udziale – stwierdził Kapelko.

Awans Motoru

Motor Lublin to jedyny klub, występujący na niższym poziomie rozgrywkowym, włączony do projektu. – Program nazywa się „Ekstraklasy Łączą Siły”. Motor póki co jest gdzieś niżej, ale myślę, że pozwoli nam to pozyskać nowych kibiców, którzy przyjdą na stadion, przekonają się, jak wspaniała jest atmosfera na naszych meczach na Arenie Lublin i pomogą nam w osiąganiu wspólnych sukcesów – powiedział Waldemar Leszcz, prezes żółto-biało-niebieskich.