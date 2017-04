Najlepsi pływacy odwiedzili Lublin przy okazji Arena Grand Prix Pucharu Polski

Znanych nazwisk było sporo, ale w rywalizacji z najlepszymi całkiem nieźle spisały się również zawodniczki AZS UMCS. Trzy lublinianki: Wiktoria Samuła, Kamila Andrzejewska i Julia Adamczyk w kategorii wiekowej 17-18 lat zajęły miejsca od drugiego do czwartego. W najstarszej kategorii wszystkie zmieściły się z kolei w pierwszej 20.

– Jesteśmy teraz w bardzo ciężkim okresie treningów. Do tego tak naprawdę formę szykujemy na majowe mistrzostwa Polski. To będzie dla nas najważniejsza impreza w najbliższych miesiącach – mówi Wiktoria Samuła cytowana przez klubowy portal akademików.

Nasi mogą się pochwalić kilkoma innymi sukcesami. Jakub Jakimiak z Huraganu Międzyrzec Podlaski okazał się najlepszy w kategorii wiekowej do 14 lat. W rok starszej grupie trzeci był jego klubowy kolega Jakub Celiński. Emil Krzykała z Avii Świdnik wyraźnie wygrał za to rywalizację wśród 16-latków. W starszej kategorii Kamil Bryła z AZS UMCS był z kolei dziewiąty. Martyna Piesko z Lublinianki zakończyła zmagania 14-latek na trzeciej pozycji. Aleksandra Wilczewska z Olimpii Lublin mogła się za to pochwalić drugą lokatą (zawodniczki 15-letnie). W przedziale wiekowym 17-18 lat aż roiło się od pływaczek AZS UMCS. Oprócz wspomnianej trójki w dziesiątce mieliśmy jeszcze: Wiktorię Czarnecką, Ewę Osiniak i Karolinę Smyłek.

Indywidualnie zawody do najbardziej udanych zaliczyli: Alicja Tchórz wśród kobiet i Tomasz Polewka w rywalizacji mężczyzn. Ta pierwsza uzbierała aż 2524 punkty i wyraźnie wyprzedziła drugą Aleksandrę Urbańczyk. Wśród panów walka była bardziej zacięta, bo drugi Kawęcki stracił do triumfatora tylko 13 „oczek”. Obaj zresztą walczyli na 50, 100 i 200 m stylem grzbietowym. Pierwsze zmagania wygrał Polewka, ale później górą był już pływak klubu z Zielonej Góry.

– Mistrzostwa Polski i mistrzostwa Świata są najważniejsze. Tutaj jesteśmy w ciężkich treningach. Na pewno rezultaty nie mają być powalające, ale biorąc pod uwagę, w jakim okresie jesteśmy jest naprawdę nieźle – oceniał Kawęcki.

W ramach imprezy Grand Prix Pucharu Polski w Lublinie pojawiło się niemal 450 zawodników reprezentujących 90 klubów. To była też próba generalna przed zaplanowanymi na maj Głównymi Mistrzostwami Polski. Te rozpoczną się 18 maja.