Najważniejsze imprezy pływackie w 2017 roku odbęda się w Aqua Lublin

W 2017 roku Lublin będzie gościł najlepszych pływaków w kraju. I to kilka razy. – Trzeba przyznać, że w naszym mieście zostaną rozegrane praktycznie wszystkie najważniejsze imprezy – wyjaśnia Grzegorz Mazurek, prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Pływackiego

W grudniu 2015 roku na basenie Aqua Lublin gościliśmy Radosława Kawęckiego i wielu innych reprezentantów przy okazji Głównych Zimowych Mistrzostw Polski. Impreza zakończyła się pełnym sukcesem. Padło mnóstwo rekordów, a wszyscy z zawodnikami, trenerami i działaczami na czele byli zachwyceni nowym basenem.

– Trzeba przyznać, że powstał u was obiekt o standardzie światowym. Warunki do uprawiania pływania są niesamowite, więc mogę spokojnie zdradzić, że to nie ostatnia duża impreza, jaka odbędzie się w Aqua Lublin – zapowiadał Andrzej Kowalski, prezes Polskiego Związku Pływania.

I słowa dotrzymał, bo w kalendarzu imprez na 2017 rok Lublin przewija się kilka razy. Pierwsze duże zawody zostaną rozegrane w marcu i chodzi o Mistrzostwa Polski juniorów do lat 14. Miesiąc później odbędzie się Grand Prix Puchar Polski, a w dniach 18-21 maja będzie okazja, żeby zobaczyć w akcji krajową czołówkę przy okazji Głównych Mistrzostw Polski. To jednak nie koniec, bo w Lublinie o medale powalczą także juniorzy do lat 15 w ramach kolejnych Mistrzostw Polski. W Aqua Lublin zameldują się też najlepsi studenci w Polsce przy okazji Akademickich Mistrzostw Polski.

– Naprawdę włodarzom miasta należą się słowa uznania. Wziąć na siebie tyle prestiżowych imprez, to naprawdę nie będzie łatwa sprawa. Wiadomo, że koszty organizacji nie będą małe – ocenia Grzegorz Mazurek. – Warto jednak to zrobić, bo Lublin jest chłonny takich imprez i na pewno zainteresowanie ze strony kibiców będzie bardzo duże. Nie co dzień można oglądać w akcji najlepszych pływaków w Polsce. Widać, że zostaliśmy docenieni za dobrą organizację zimowych mistrzostw. Te, które odbędą się w maju 2017 roku mają jednak zdecydowanie wyższą rangę.

CZAS NA GRAND PRIX

W najbliższy weekend zostanie rozegrana II runda zawodów Grand Prix Pucharu Polski. Tym razem impreza odbędzie się w Łodzi. Oczywiście wezmą w nich udział zawodnicy z województwa lubelskiego. Przed dwoma tygodniami w Krakowie świetnie spisały się zwłaszcza Wiktoria Samuła i Julia Adamczyk z AZS UMCS, które znalazły się w gronie najlepszych pływaczek odpowiednio w stylu klasycznym i zmiennym.