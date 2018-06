Neymar Jr’s Five - nietypowy turniej został rozegrany w Lublinie

W Lublinie odbył się dziesiąty przystanek eliminacyjny, trzeciej edycji turnieju Neymar Jr’s Five. Na boisku znajdującym się przy ulicy Zygmunta Krasińskiego stawiło się 28 drużyn. Zwyciężyła ekipa UKS Bródno, która w ostatnim meczu zmierzyła się z Warką. Oba zespoły są już pewne gry 9 czerwca w krajowym finale. Stawka: wyjazd do Brazylii na rozgrywki z mistrzami z 61 państw.

Punktualnie o 18 organizatorzy zebrali wszystkich uczestników na murawie i wyjaśnili nietypowe zasady gry. Dla przypomnienia – w meczu zwycięża ekipa, która wykluczy wszystkich rywali przed upływem 10 minut lub po ostatnim gwizdku będzie w przewadze liczebnej. Nie ma bramkarzy, a każde wejście obrońcy we własne pole karne skutkuje rzutem karnym, wykonywanym z połowy boiska na pustą bramkę.

Część piłkarzy brała już udział w Neymar Jr’s Five i była oswojona ze złotą zasadą „tracisz bramkę, tracisz zawodnika”. Wszyscy, których ominęły rozgrywki w ubiegłych latach, szybko przekonali się na czym polega gra w turnieju sygnowanym imieniem gwiazdy PSG. Spotkania były rozgrywane systemem pucharowym. Przegrani wracali do domu, a wygrani cieszyli się z awansu.

Każda z drużyn próbowała ugryźć nietypowy format na swój sposób. Część stawiała na mocny pressing i szybkie strzelenie bramki, inni na konsekwentną grę w obronie i wyczekiwanie na błąd przeciwnika. Najkrótszy mecz trwał nieco ponad 3 minuty, drużyna AWF BP potrzebowała tyle czasu, aby strzelić 5. bramek i posłać wszystkich przeciwników na ławkę. Wysportowani studenci wygrali tu przystanek eliminacyjny w 2017 i chcieli kolejny rok z rzędu zameldować się w ogólnopolskim finale.

W ćwierćfinale trafili jednak na niezwykle zgraną drużynę Warka. Emocjonujący i wyrównany mecz zakończył się remisem, a o awansie zadecydował dryblerski pojedynek 1 na 1. Napastnicy obu ekip spędzili na placu gry ponad 4 minuty naprzemiennie się atakując. Złotą bramkę zdobył gracz Warki, która ostatecznie zajęła drugie miejsce w rozgrywkach i zakwalifikowała na krajowy finał.

Najlepiej grającym tego dnia zespołem było UKS Bródno. To najbardziej doświadczona drużyna turnieju Neymar Jr’s Five. Warszawiacy wygrali jego I edycję i reprezentowali Polskę na światowym finale w Praia Grande. Tam pod czujnym okiem samego Neymara Jr. doszli aż do ćwierćfinałów. W ubiegłym roku od ponownego wyjazdu do Brazylii dzieliła ich tylko jedna bramka. UKS Bródno zmotywowane porażką w wielkim finale powróciło i pewnie wygrało każdy mecz w swojej drabince eliminacyjnej. Bezproblemowo zajęli najwyższe miejsce na podium i już 9 czerwca zmierzą się w Warszawie o tytuł Mistrza Polski.

Inny sposób na wyjazd do Brazylii i spotkanie z Neymarem Jr. – od marca trwa Instagram’owy konkurs #neymarjrsteam na tworzenie filmów i zdjęć pokazujących nie tylko piłkarski talent, ale i umiejętności motywujące zespół! W drużynie marzeń można zająć miejsce na płycie boiska – jako gracz, bądź przy linii bocznej – jako wparcie mentalne drużyny. Najlepsze zgłoszenia zostają wybierane co miesiąc, konkurs trwa do 24 czerwca.