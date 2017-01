Nie było mocnych na Pszczółki. Lublinianki w turnieju finałowym!

Lublinianki już przed wyjazdem do Lipawy były niemal pewne awansu do Final Eight. Żeby przypieczętować sukces potrzebowały co najmniej jednego zwycięstwa. Nie zamierzały się jednak rozdrabniać i wygrały wszystkie trzy mecze.

Najtrudniejszego rywala miały na początek. Musiały zmierzyć się bowiem z Istanbul University, obecnie ósmą ekipą mocnej ligi tureckiej. Ekipa znad Bosforu, która po raz pierwszy na turniej EEWBL przyjechała w najmocniejszym składzie ze wszystkimi zagranicznymi koszykarkami, wysoko postawiła poprzeczkę i po dwóch kwartach prowadziła dziewięcioma punktami. Akademiczki doszły jednak rywalki, a w ostatniej odsłonie przechyliły szalę zwycięstwa na swoją korzyść. W kolejnych spotkaniach zwycięstwa przyszły łatwiej. W sobotę Pszczółki pokonały 85:63 gospodynie, VEGA1 Lipawa, a w niedzielę 70:51 Astana Tigers.

– Jesteśmy zadowoleni z tego, że udało się odnieść komplet zwycięstw. Szczególnie istotny był dla nas pierwszy mecz, bo drużyna z Turcji w tym składzie stanowiła dla nas wyzwanie. Szanse gry dostały wszystkie zawodniczki i wszystkie ją wykorzystały. Choć oczywiście ta gra nie zawsze była perfekcyjna, ale trudno, żeby było inaczej, skoro za nami dłuższa przerwa w rozgrywkach, a w tygodniu poprzedzającym turniej na Łotwie ani razu nie udało się potrenować pięć na pięć – mówi Krzysztof Szewczyk, szkoleniowiec lubelskiej ekipy.

Z grupy, w której grały Pszczółki, awans do turnieju finałowego wywalczyły również zespoły: TTT Ryga, Good Angels Koszyce oraz Instanbul University. Z kolei w drugiej grupie najlepsze okazały się: Dynamo Moskwa, Basket 90 Gdynia, Horyzont Mińsk oraz Kibirkstis Wilno. Final Eight zostanie rozegrane w dniach 30 marca – 2 kwietnia w Koszycach. Rywalizacja będzie odbywać się w trzech rundach play-off. Na początek akademiczki zmierzą się z Dynamo Moskwa.

– To bardzo mocny przeciwnik, ale skoro potrafiliśmy pokonać drużynę z Istanbułu i jak równy z równym walczyć z Koszycami, z Rosjankami również mamy szansę powalczyć. Ale to dopiero za dwa i pół miesiąca. Póki co koncentrujemy się na lidze i Pucharze Polski – kończy Szewczyk.

Istanbul University – Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin 64:67 (15:16, 20:12, 17:19, 12:20)

Istanbul: Cado 21, White 16, Hooper 11, Putnina 9, Uner 3, Okul 2, Guner 2, Nakas 0, Yavuz 0, Yenidunya 0.

Pszczółka: Dorogobuzowa 17, Madgen 16, Ugoka 13, Boyd 9, Owczarzak 5, M. Mistygacz 3, Dobrowolska 3, D. Mistygacz 0, Jujka 0.

Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin – VEGA1 Lipawa 85:63 (21:17, 16:17, 20:24, 28:5)

Pszczółka: Madgen 16, Dorogobuzowa 16, Ugoka 14, Boyd 11, Owczarzak 8, D. Mistygacz 7, Dobrowolska 6, Jujka 4, M. Mistygacz 3, Kędzierska 0, Grygiel 0.

Lipawa: Silaraja 18, Jakobsone 14, Vitola 12, Audere 9, Duskyte 4, Lipe 4, Petermane 2, Mickane 0, Grava 0.

Astana Tigers – Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin 51:70 (10:25, 10:21, 12:17, 19:7)

Astana: Vinokurova 13, Yagodkina 11, Kurazova 8, Astapenko 5, Ossipenko 5, Dubrovina 4, Ivanova 0.

Pszczółka: Boyd 13, M. Mistygacz 9, Dobrowolska 9, Ugoka 8, D. Mistygacz 7, Madgen 6, Dorogobuzova 6, Kędzierska 5, Jujka 4, Owczarzak 2, Grygiel 1.

Pozostałe wyniki: VEGA1 Lipawa – TTT Ryga 54:101 * Istanbul University – Good Angels Koszyce 67:60 * Good Angels Koszyce – Astana Tigers 82:49 * TTT Ryga – Istanbul University 84:62 * VEGA1 Lipawa – Good Angels Koszyce 58:76 * Astana Tigers – TTT Ryga 46:99.