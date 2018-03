Olimpijczyk z Lublina o hejcie: Siedzi Kowalski przed telewizorem i uważa, że jest wielkim znawcą

A my kilka z nich straciliśmy przez sprzęt. Nie mieliśmy chociażby polakierowanego bobsleja. Zabrakło na to pieniędzy, co powoduje już stratę 0.01 czy 0.02 sek. Nie mieliśmy też najlepszych płóz, bo nas po prostu nie stać na nie. A to kolejna strata czasowa. Próbowaliśmy to niwelować dobrymi startami. Pewnych rzeczy nie da się jednak przeskoczyć - ROZMOWA z Grzegorzem Kossakowskim, zawodnikiem AZS UMCS Lublin i członkiem bobslejowej załogi, która zajęła 13 miejsce w Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang

• Z wielką przyjemnością oglądałem polskich olimpijczyków, którzy z taką zawziętością walczyli o jak najlepszy wynik. Jak pan ocenia wasz start w Pjongczangu? 13 miejsce to wartościowy rezultat? - Nawet bardzo, bo to najlepszy wynik osiągnięty przez polską załogę w Igrzyskach Olimpijskich. Proszę pamiętać, że do Korei Południowej zakwalifikowaliśmy się w ostatniej chwili. Przed startem zakładaliśmy sobie, że wielkim sukcesem będzie ukończenie rywalizacji w czołowej dwudziestce. Już po pierwszych treningach widzieliśmy jednak, że stać nas nawet na 18 miejsce. 13 miejsce? Tego nikt z nas się nie spodziewał. Dla nas to jest jak medal olimpijski. Pamiętajmy w jakich warunkach przygotowywaliśmy się do tych zawodów. Nie mamy własnego toru, finansowanie tego sportu jest na niskim poziomie, a w przyzwoity sprzęt otrzymaliśmy dopiero kilka tygodni przed rozpoczęciem Igrzysk. Dlatego proszę się nie dziwić, że na mecie mieliśmy łzy w oczach. • W Pjongczang mieliście też masę szczęścia. Wylosowaliście numer na samym początku stawki, dzięki czemu jechaliście po idealnym torze... - Wiadomo, że Koreańczycy chłodzili tor pod swoją załogę. Organizatorzy prawie zawsze tak postępują. Paradoksalnie, pomogły nam słabe wyniki osiągane przez ostatnie 3 lata. To pozwoliło nam losować numer startowy albo na początku, albo na końcu stawki. Udało się nam pojechać z niskim numerem startowym, dzięki czemu mogliśmy wykorzystać idealny tor. Gdybyśmy jechali jako jedni z ostatnich, to wynik mógłby być znacznie gorszy.