Orion Niedrzwica – Piaskovia 3:1. Pozostałe wyniki lubelskiej okręgówki

Zdecydowanymi faworytami sobotniego meczu był zespół gospodarzy. Orion od samego początku zdominował sytuację na boisku i już w 5 minucie objął prowadzenie. Bartłomiej Dziewulski ładnie dograł do Kamila Szymusia, a ten z uderzeniem z powietrza posłał piłkę do siatki. Po objęciu prowadzenia Orion nieco cofnął się i oddał pole gry rywalom. Ci mieli szansę na wyrównanie ale nie potrafili wykorzystać dogodnej sytuacji.

Gospodarze podwyższyli na 2:0 w 47 minucie kiedy piłka po zamieszaniu w polu karnym trafiła pod nogi Pawła Rupa, a ten nie zmarnował okazji. Dziewięć minut później na 3:0 po faulu w polu karnym na Szymusiu jedenastkę na bramkę zamienił Paweł Baran. Wcześniej jednak Sebastian Ciołek dwukrotnie ratował swoich kolegów od utraty bramki broniąc strzały zespołu gości. W 82 minucie nie miał już jednak nic do powiedzenia kiedy pięknym strzałem z woleja popisał się Słowik. Jak się okazało było to honorowe trafienie dla zespołu gości. – Po zdobyciu pierwszego gola trochę niepotrzebnie oddaliśmy inicjatywę Piaskovii – przyznaje trener Orionu Waldemar Wiater. – Z kolei gdy prowadziliśmy 3:0 moi zawodnicy byli zbyt pewni zwycięstwa i Sebastian Ciołek kilka razy musiał wykazać się swoimi umiejętnościami. – dodaje.

Dla Orionu to jednak nie koniec rundy. W przyszłym tygodniu niedrzwiczan czeka jeszcze zaległy mecz z Sygnałem Lublin. – W tej klasie rozgrywkowej nieco ciężko jest z treningami bo coraz szybciej robi się ciemno – mówi Wiater. Jednak w meczu z Sygnałem za cel stawiamy sobie zwycięstwo, aby po jesieni mieć sześć oczek straty do lidera. W czołówce znalazło się sześć zespołów, gdzie straty punktowe są nieduże, a to gwarantuje spore emocje w rundzie rewanżowej – kończy trener Wiater.

Orion Niedrzwica Duża – Piaskovia Piaski 3:1 (1:0)

Bramki: Szymuś (5), Rup (47), Baran (56 – z karnego) – Słowik (83).

Orion: Ciołek – Wierzchowski, Rup, Duda, Wiśniewski, Matys (76. Woźniak), Żarnowski, Miazga, Dziewulski, Baran, Szymuś.

Piaskovia: Pałka – Balcerz, Bomba, Czarnecki, Harkavka, Olender, Słowik, Sowiński, Strug, Szklarz (65. Wargol), Ziętek

Żółte kartki: Rup, Miazga – Olender. Sędziował: Bocheńczyk. Widzów: 100.

Pozostałe wyniki

Perła Borzechów – Góra Puławska 3:1 (1:1)

Bramki: Wójcik (37), Taramas (50), Poleszak (69) – Wnuk 11 – samobójcza)

Perła: Oleszek, Baran, Gierowski (65. Paszkowski), Kostrzewski, R. Poleszak, H. Poleszak, Semeniuk (75. Trzeciak), Suski, Taramas, Wnuk, Wójcik ( 85. J. Poleszak)

Góra: Szewczyk, Bełczyk, Cybula (60. Taradyś), Czekaj (71. Wichrowski), Czerski, Grykałowski, Jary (46. Suszek, Kurpiński, Sułek (80. Baran), Trochym, Wulczyński.

Żółta kartka: Cybula

Sędziował: Różyński

Płomień Trzydnik Duży – Sygnał Lublin 4:2 (0:0)

Bramki: D. Robak (48), Sołtys (52), Gorczyca (87), Nowak (90) – Cieślak (80), Caban (85.)

Płomień: Bełzak – Gorczyca, Lenart, Pajor (70. Nowak), Ożóg, Fiut (80. Szostek), pokwapisz, Sołtys, D. Robak, P. Robak, Żak (60. Pastucha)

Sygnał: Gieroba, Janowski, Łuczyński, Augustyniak (60. Caban), Bielecki, Persona, Jabłoński, Kołtun (50. Cieślak), Karaś, Wójciuk (80 K.Dec), Zbojna

Żółte kartki: Żak, Sołtys, Pajor, M. Robak, Szostek - Augustyniak

Sędziował: Bancerz

Granit Bychawa – Unia Wilkołaz 2:0 (2:0)

Bramki: Pietrzak (4), Sobkowicz (39)

Granit: Zawiślak – Wolski (46. Wiater), T.Flis, Tylus, Gajur, Pietraś, Dudkiewicz (80. Sprawka), Olesiński, Sobkowicz, Stępień (72. S.Flis) Pietrzak (11. Szacoń)

Unia: Basiakowski – Sołtys, drąg, Łysakowski, K. Ściegienny, D. Ściegienny (55. Surus), Rachwał (70. Chmielik), Stec, Kropidłowski, Gorczyca, Karabacz

Żółte kartki: Sołtys, Karabacz.

Sędziował: Ciupek

MKS Ryki – Stok Zakrzówek 5:0

Bramki: Przybysz (14), Kępka (18, 30, 80), Gransztof (37)

Ryki: Kałaska – Bułhak(77. P.Osojca), Cieślak (70. Białas), Darnia, Gransztof, Kępka (86. Szlendak), Leonarcik, D. Osojca, Przybysz, Wasilewski (64. Polak), Zdunek.

Stok: Kozłowski (85. Cimek), Bojanowski, Dudek (70. Pikuła), Flis, Korba (65. Lipiec), Marzec, Michalski, Pasternak (80. Sagan), Pochwatka, Styk, Tuczalski.

Żółta kartka: Polak

Sędziował: Golonka

Janowianka – Tur Milejów 4:2 (2:2)

Bramki: Gąbka (12, 22, 80), P. Chmiel (62) – Pietraś (35, 45. – obie z karnych)

Janowianka: Wąsik – Wojtan (75. P. Chmiel), K. Sobótka, Drewniak, Kaproń, G. Sobótka, T.Sadowski (83. P. Sadowski), Flis (46. Golec), Chmiel, Gąbka, Widz,

Tur: Sowa, Dubicki (60. Mirosław), Słomka, Wójcik, W. Kozak, Rembiesa (85. J. Kozak), Stasicki, Tyszczuk, Ł. Kozak, Pietraś (85. Kramek), Słomianowski

Żółte kartki: Drewniak - Kozak, Pietraś

Sędziował: Klępka

Wisła II Puławy – GKS Niemce 8:0 (2:0)

Bramki: Osiak (15.), Sołdecki (35., 62), Kursa ( 53), Łętowski (67. 75), Olszak (80).

Wisła: Baranowski – Kusal (46. Gąska), Budzyński, Mazurek, Tetych, Dudkowski (60. Pyra), Kursa (70. Piotrowski), Olszak, Sedlewski, Sołdecki, Osiak .(46. Łętowski)

Niemce: Boguta – Bogusław (56. Kubera), Olek, Kamiński, Bekier, Flisiak, Nalepa, Mierzwa, Szkutnik, Latek (83. Sokołowski), Duda (68. Kępka)

Żółta kartka: Szkutnik

Sędziował: Kępowicz