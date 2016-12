Partizan nadal najlepszą drużyną Konferencji B

Fot. archiwum/Maciej Kaczanowski Najlepsze drużyny Konferencji C to GoPro i Winiarnia u Dyszona

Partizan pewnym krokiem zmierza w kierunku pierwszej ligi i pokonuje kolejnych rywali. W sobotę, mimo że kończył mecz z Ventą w czwórkę, to i tak wygrał 48:47. Venta miała w tym spotkaniu swoje szanse na odniesienie triumfu. Najlepszą w drugiej kwarcie, kiedy odskoczyła przeciwnikowi na osiem punktów. Tę stratę Partizan jednak szybko odrobił, głównie dzięki fantastycznej trzeciej odsłonie, którą wygrał 20:8. W 23 min piąte przewinienie popełnił jednak Łukasz Smolak i musiał opuścić boisko. Partizan tego dnia dysponował jedynie pięcioma zawodnikami, więc mecz musiał kończyć w czwórkę. Mimo to lubartowianom udało się wygrać, a duża w tym zasługa Tomasza Bigoraja i Piotra Guza, którzy fantastycznie zagrali w samej końcówce. Bohaterem meczu był jednak Sebastian Szczepaniak, zdobywca piętnastu punktów i autor dziesięciu zbiórek. Ciekawie zapowiadała się również konfrontacja Korwexu z NoToCo. Emocje trwały jednak tylko przez kilkanaście minut. NoToCo wygrało drugą kwartę aż 25:4 i zapewniło sobie kontrolę nad meczem. Ostatecznie zwyciężyło aż 64:42. U triumfatorów wyróżnił się Marcin Jasiński, który dopisał do swojego konta aż 22 punkty. Dla przegranych czternaście „oczek” zdobył doświadczony Jacek Pałyszka.

W Konferencji C w głęboki kryzys wpadła Kouba, która zaliczyła właśnie trzecią porażkę z rzędu. Tym razem w starciu weteranów lepsza była Lipa Team. Kouba przespała końcówkę trzeciej i początek czwartej kwarty, kiedy Lipa Team wyszła na siedmiopunktowe prowadzenie. Kouba próbowała jeszcze odrobić straty, ale zabrakło jej czasu. Dla triumfatorów osiemnaście punktów zdobył Maciej Wardawy. U pokonanych najskuteczniejszy był Piotr Otrocki, który skompletował aż 23 punkty.

Konferencja B: Venta – Partizan 47:48 * WSNS Devils – Jurand 20:0 (v.o.) * Symbit – Domik Pasywny 43:38 * MyjniaKrycha-CGMPolska – Ibra Poniatowa 56:44 * AT Vision – Vapol D-Art 67:53 * Korwex – NoToCo 42:64.

Partizan 7 14 394:290 WSNS 7 13 322:222 NoToCo 7 12 351:273 MyjniaKrycha 7 12 346:277 AT Vision 7 11 347:352 Venta 7 10 331:314 Korwex 7 10 313:351 Ibra 7 9 261:296 Vapol 7 9 322:334 Domik 7 9 307:366 Symbit 7 8 277:342 Jurand 7 7 195:349

Konferencja C: GoPro Lublin #51 – Antyshop.pl 71:29 * Kouba – Lipa Team 42:44 * The Shooters – Nplay 29:62 * Winiarnia u Dyszona – Bobo Team Przemyśl 57:21 * Gang Albanii – Mavericks 47:73 * Drink Team – ESPO-Pszczółka II 38:44.