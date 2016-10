Perła nadal sponsorem TBV Startu Lublin. Będzie play-off, będzie premia

– To bardzo pozytywna konferencja prasowa. Chcielibyśmy organizować tylko takie – mówi Krzysztof Komorski, wiceprezydent Lublina. – Perła Browary Lubelskie to nie jeden ze sponsorów, to partner doskonale znany, który od lat wywiązuje się z roli mecenasa sportu i kultury.

Dyrektor generalny Perła Browary Lubelskie SA Andrzej Rutkowski przyznał, że nie musiał się długo zastanawiać, czy dalej wspierać czerwono-czarnych.

– Decyzja o przedłużeniu umowy z TBV Startem Lublin była bardzo łatwa i szybka. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej współpracy z klubem, która trwa tak naprawdę już kilkanaście lat. Cel jaki stawiamy przed drużyną to utrzymanie w Tauron Basket Lidze. Chcielibyśmy więcej, ale faza play-off to sfera marzeń – przyznaje Andrzej Rutkowski.

I zdradza, że za awans do najlepszej ósemki klub może liczyć na dodatkowe pieniądze. – W umowie została zawarta kwota warunkowa za awans do play-off. Wynosi ona kilkanaście procent głównej kwoty.

Z kolei prezes TBV Startu Arkadiusz Pelczar zapewnił, że klub z Lublina zrobił wszystko, żeby poprawić się po poprzednich, nieudanych rozgrywkach.

– Wynik na pewno nie był satysfakcjonujący. Przeanalizowaliśmy jednak braki i liczymy, że w obecnym sezonie będzie znacznie lepiej. Umowa z Perłą jest dla nas ważna z dwóch powodów. Po pierwsze to środki dla klubu. Drugie to fakt, że udało się zatrzymać tak ważnego partnera mimo słabego sezonu. Dziękujemy za zaufanie, robimy wszystko, żeby się rozwijać – wyjaśnia prezes Pelczar.