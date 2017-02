Perła z żużlowcami KM Cross Lublin

– Bardzo się cieszymy, że po przerwie ligowy żużel wraca do Lublina. Jest to inicjatywa, która z pewnością przyczyni się do promocji miasta. Lubelszczyzna jest naszym rynkiem macierzystym, tym chętniej angażujemy się w tego typu przedsięwzięcia. Skład drużyny zapowiada dobry, pełen emocji sezon. Jesteśmy przekonani, iż będzie to jeden z najlepszych zespołów II ligi i mocny kandydat do awansu. – mówi Andrzej Rutkowski, dyrektor generalny Perły.

Kwota, jaką firma zasili lubelski klub pozostaje owiana tajemnicą. Wiadomo jedynie, że browar ma być jednym z najważniejszych partnerów drużyny. – Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, jakim obdarzyło nas kierownictwo tak dużej i znanej firmy. Mamy ambitne cele i wierzymy, iż przy wsparciu Perły uda nam się je zrealizować. – mówi Piotr Więckowski, menadżer sekcji żużlowej KM Cross.

Klub na razie nie zdradza nazw pozostałych sponsorów. Z pewnością żużlowcy otrzymają wsparcie z miasta. Ratusz na promocję przez żużel zamierza przeznaczyć milion złotych, ale część tej kwoty zostanie przeznaczona na organizację wrześniowego finału Indywidualnych Mistrzostw Europy. Wśród kibiców nie ustają spekulacje o pozyskaniu sponsora tytularnego, ale oficjalnej informacji na ten temat wciąż nie ma.

– Cały czas prowadzimy rozmowy z potencjalnymi partnerami. Więcej będziemy chcieli powiedzieć na konferencji prasowej, którą powinniśmy zorganizować w ciągu dwóch-trzech tygodni – mówi Więckowski.

Na wspomnianej konferencji klub planuje także poinformować o cenach biletów i karnetów na mecze w nadchodzącym sezonie.