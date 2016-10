Piłkarze Piaskovii znaczną część rundy jesiennej musieli rozgrywać w Wierzchowiskach. Ich stadion bowiem nie spełniał wymogów dotyczących zapewnienia miejsc siedzących dla kibiców. Od kilku dni jednak trwają prace przy budowie nowej trybuny, dlatego ekipa Grzegorza Osajkowskiego wreszcie mogła wrócić na swój obiekt. Inauguracja wypadła bardzo okazale, bo mecz ze Stokiem Zakrzówek oglądała spora liczba kibiców.

Gospodarze rozpoczęli mecz nieco stremowani i pozwolili rywalom przejąć inicjatywę. Przez długi okres pierwszej połowy jednak z obu stron brakowało wykończenia. Tuż przed przerwą goście zadali pierwszy cios. Piłkę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego wypuścił Adam Pałka. Natychmiast wykorzystał to Andrzej Taczalski i z bliska dał prowadzenie zawodnikom z Zakrzówka.

Po przerwie gospodarze rzucili się do ataków, jednak długo nie przynosiły rezultatu. W 65 min kibiców w Piaskach w końcu ucieszył Michał Harkawka, który ładnym strzałem doprowadził do remisu. W 83 min porywającą akcję przeprowadził Tomasz Szklarz. Doświadczony pomocnik najpierw minął obrońcę rywali, a później piekielnie mocno uderzył w długi róg bramki Kamila Kozłowskiego. Bramkarz Stoku zdołał odbić to uderzenie, ale futbolówka spadła wprost pod nogi Łukasza Struga, który nie miał problemów ze zdobyciem gola. Jak się później okazało to trafienie zapewniło miejscowym zawodnikom komplet punktów. – Piaskovia po przerwie była wyraźnie lepsza. Mamy problemy kadrowe, bo ostatnio mamy sporo kontuzji, a także wykluczeń za kartki. Być może uda nam się wywalczyć jeszcze jakieś punkty jesienią. Prawdziwy atak zamierzamy przypuścić na wiosnę – mówi Paweł Mierzwa, trener Stoku.

Piaskovia Piaski – Stok Zakrzówek 2:1 (0:1)

Bramki: Harkavka (65), Ł. Strug (83) – Taczalski (42).

Piaskovia: A. Pałka – Bomba, Joć (46 Czarnecki), Olender, Powęzka (46 Harkavka), Słowik, Sowiński, Strug (90 Wilk), T. Szklarz (88 Mazurek), Szyndler, Ziętek.

Stok: Kozłowski – Górski, Bojanowski, Dudek, Kozik, Michalski< Styk, Mierzwa (75 Sagan), Taczalski, Zdybel, Pasternak.

Żółta kartka: Bojanowski. Sędziował:. Widzów: 200.