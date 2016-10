Piaskovia – Tur 9:2. Pozostałe wyniki lubelskiej okręgówki

Wiedziałem, że w końcu ten zespół musi grać dobrze. Mamy olbrzymi potencjał i było tylko kwestią czasu, kiedy to wszystko wypali. Stało się to w sobotę. Szkoda tylko, że trafiło akurat na Tur Milejów. To zespół, w którym mam wielu przyjaciół, więc było mi przykro patrzeć na ich smutne twarze. Teraz pozostaje tylko pytanie, jak mój zespół zachowa się po tak efektownym zwycięstwie. Jeżeli zaczniemy gromadzić kolejne punkty, to szybko dogonimy czołówkę – mówi Grzegorz Osajkowski, trener Piaskovii. Zupełnie inne nastroje panowały w obozie milejowian. – Szok, niedowierzanie. Takie słowa cisną mi się na usta. Nawet trener nie krzyczał na zespół. Po 18 minutach przegrywaliśmy już 0:4. Wszyscy nie wierzyliśmy w to co działo się w sobotę w Wierzchowiskach – mówi Tomasz Roczon, kierownik Tura.

Królem polowania był Łukasz Strug, autor czterech trafień. Skutecznością błysnął również inny dwudziestolatek – Adam Słowik, który dwa razy wpisał się na listę strzelców. Również dwie bramki dołożył Przemysław Ziętek. – Mamy młodą drużynę. Cieszę się, że młodzi zawodnicy wzięli sprawy w swoje ręce. Ich jest u nas pod dostatkiem. Dla nas jest to bardzo dziwna runda, bo mnóstwo punktów potraciliśmy w końcówkach spotkań. Mam nadzieję, że teraz karta nieco się odwróci – dodaje Osajkowski.

Piaskovia Piaski – Tur Milejów 9:2 (5:0)

Bramki: Sowiński (7), Strug (9, 18, 53, 90), P. Ziętek (13, 30), Słowik (47, 74) – Pietraś (60, 65).

Piaskovia: A. Pałka – Bomba, Sowiński, Szyndler (46 Wargol), M. Ziętek, Słowik, Czarnecki (67 Mazurek), Strug, T. Szklarz, P. Ziętek, Harkawka (60 Powęzka).

Tur: Kowalik – Roczon (40 Słomianowski), Ł. Kozak, Dubicki, Osiński, Polikowski (46 Wójcik), Słomka, Tyszczuk, Pietraś (80 J. Kozak), Stasicki, Rembiesa.

Żółte kartki: Szyndler – Roczon, Rembiesa. Widzów: 100.

Pozostałe wyniki

Płomień Trzydnik Duży – Janowianka Janów Lubelski 1:7 (0:6)

Bramki: Żak (60 z karnego) – Widz (2, 4, 25), T. Sadowski (8), Szczecki (19), Chmiel (45), A. Wojtan (70)

Płomień: Bełzak – Bierut, Gorczyca, D. Robak, Ożóg, Pajor, Fiut, Żak, Pokwapisz (46 Wójcik), Pastucha, Szostek.

Janowianka: Pisarski – B. Wojtan (60 A. Wojtan), P. Sobótka, Drewniak, Ł. Kaproń (46 Jargiło), Szczecki, Flis, T. Sadowski (75 Kuźnicki), Chmiel, Widz, J. Wojtan

Żółte kartki: T. Sadowski, P. Sobótka. Widzów: 10.

Stok Zakrzówek – KS Góra Puławska 0:1 (0:0)

Bramki: Grykałowski (70 z karnego).

Stok: Kozłowski – Bartnik (56 Jasik), Flis, Korba, Zdybel, Michalski, Gałkowski, Dudek (75 Styk), Kozik, Marzec, Pochwatka.

Góra Puławska: Szewczyk – Czerski, Trochym, Kurpiński, Bełczyk, Sułek (72 Korczak), Jary (80 Szymański), Syzmajda, Chrzanowski, Mrozek (88 Baran), Grykałowski.

Żółte kartki: Jasik – Bełczyk, Czerski. Czerwona kartka: Korba (80 min za niesportowe zachowanie). Widzów: 100.

Orion Niedrzwica – GKS Niemce 2:0 (0:0)

Bramki: Rup (60), Bielak (70 z karnego).

Orion: Ciołek – Wierzchowski, Rup, Duda, Wiśniewski, Szymuś (80 Wojciechowski), Żarnowski, Miazga (60 Baran), Dziwulski, Bielak, Samolej (60 Matys).

Niemce: Sokołowski – Bogusław, Snopkowski, Kamiński (82 Kubera), Bekier, Flisiak (75 Jarosz), Nalepa, Mierzwa (72 Duda), Szkutnik, Latek, Łoś.

Żółte kartki: Bekier, Szkutnik. Czerwona kartka: Szkutnik (59 min za dwie żółte). Widzów: 150.

Stal Poniatowa – Sygnał Lublin 2:1 (0:0)

Bramki: Gąsiorowski (62), Czarnecki (90+2) – Banach (90 z karnego).

Stal: Rybarczyk – Węgorowski, Pyda, Pikuła, Charmast, Miazga, Gąsiorowski, Wawer (60 Wyroślak), Parada (80 Nowak), Kucharczyk (55 Czarnecki), Radziejewski.

Sygnał: Komor – Janowski (60 Caban), Augustyniak, Podgorski, Bielak, Persona, Banach, Kołtun, Wójciuk, Cieślak, Karaś.

Żółte kartki: Wawer, Wyroślak – Persona. Widzów: 200.

Perła Borzechów – Unia Wilkołaz 1:1 (0:1)

Bramki: R. Poleszak (55) – Dul (28).

Perła: Radzewicz – Taramas, Skiba, Bicki, Pawełczak, Trzeciak, Wójcik, Baran, H. Poleszak, Paszkowski (60 Wnuk), R. Poleszak

Unia: Basiakowski – Kropidłowski, Drąg, Łysakowski, K. Ściegienny, Wierzchowski, Rachwał (46 Stec), Gorczyca, Jagiełło (60 Sołtys), Dul, Karabacz.

Żółte kartki: Taramas – Rachwał, Jagiełło, Sołtys. Widzów: 200.

MKS Ruch Ryki – Granit Bychawa 3:0 (0:0)

Bramki: P. Osojca (77), Gransztof (80), Siwek (90).

Ruch: Kałaska – D. Osojca (62 Bułhak), Prządka, Przybysz, Leonarcik, Siwek, Cieślak, Wasilewski, Zdunek (46 Gransztof), P. Osojca (82 Darnia), W. Kępka (88 Jabłoński)

Granit: Zawiślak – Gajur, Flis, Tylus, Szacoń, Dudkiewicz, Olesiński, Pietraś, Wolski (78 Sprawka), Pietrzak, Stępień..

Żółte kartki: Dudkiewicz. Widzów: 200.