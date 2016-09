Pięć zawodniczek MKS Selgros Lublin powołanych do kadry narodowej

Najwięcej przedstawicielek w kadrze, aż osiem, ma Vistal Gdynia. Z mistrza Polski, MKS Selgros Lublin, uznanie w oczach selekcjonera znalazło jedynie pięć szczypiornistek.

Sporym zaskoczeniem jest obecność w składzie Aleksandry Rosiak, która jeszcze niedawno biegała po parkietach pierwszej ligi. W lecie jednak przeszła do MKS Selgros i pokazała się z bardzo dobrej strony w meczach sparingowych. – Nie jestem zaskoczona tym powołaniem. Ola przez wiele lat pracowała na to wyróżnienie, głównie znakomicie grając w meczach reprezentacji młodzieżowej. To dobrze, że w kadrze znalazło się kilka nowych twarzy. To tylko zwiększy rywalizację, a młode szczypiornistki mogą wnieść wiele dobrego do gry „biało-czerwonych” – przyznaje Monika Marzec, druga trener MKS Selgros.

Bramkarki: Weronika Gawlik (MKS Selgros Lublin), Adrianna Płaczek (Pogoń Baltica Szczecin), Weronika Kordowiecka i Małgorzata Gapska (obie Vistal Gdynia), Anna Wysokińska (Yenimahalle Ankara - Turcja), Monika Maliczkiewicz (Metraco Zagłębie Lubin), Izabela Prudzienica (Energa AZS Koszalin)

Lewoskrzydłowe: Kinga Grzyb (Zagłębie), Daria Zawistowska i Joanna Gadzina (obie Pogoń), Katarzyna Pasternak (AZS Łączpol AWFiS Gdańsk), Agnieszka Kocela (Selgros)

Prawoskrzydłowe: Patrycja Królikowska (Pogoń), Katarzyna Janiszewska i Aneta Łabuda (obie Vistal), Magdalena Balsam (Kram Start Elbląg), Adrianna Górna (Łączpol), Katarzyna Kołodziejska (Energa)

Obrotowe: Joanna Drabik i Sylwia Matuszczyk (obie Selgros), Aleksandra Stokłosa (Start), Kamila Szczecina (Pogoń), Joanna Szarawaga (Vistal), Hanna Sądej (Energa), Monika Stachowska (Łączpol)

Rozgrywające: Karolina Kudłacz-Gloc (HC Lipsk - Niemcy), Alina Wojtas (Larvik HK - Norwegia), Marta Gęga i Aleksandra Rosiak (obie Selgros), Kinga Achruk (Buducnost Podgorica - Czarnogóra), Emilia Galińska (Neckarsulmer SU - Niemcy), Aleksandra Zimny (Pogoń), Monika Kobylińska, Aleksandra Zych i Joanna Kozłowska (wszystkie Vistal), Justyna Świerczek i Karolina Siódmiak (obie Łączpol), Natalia Nosek (NLO SMS Płock), Ewa Andrzejewska (Start).