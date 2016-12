Pierwsza porażka Cukropolu Pszczółka w Lidze Maxi

Najciekawiej zapowiadające się spotkanie rundy zasadniczej nie rozczarowało. Mecz był na styku, trzymał w napięciu, choć od samego początku delikatną przewagę wypracowali sobie koszykarze PGE. Napędzani przez znakomicie spisującego się Dariusza Prażmo w pewnym momencie wygrywali nawet dziesięcioma punktami. W ostatniej, czwartej kwarcie Cukropol doszedł ich na dwa „oczka”, ale tego popołudnia więcej zrobić nie mógł i mecz zakończył się zwycięstwem PGE Dystrybucji 55:49.

– Spotkanie było bardzo zacięte, o naszej porażce zdecydowała gorsza skuteczność w końcówce. Szkoda tej porażki, ale sezon jest długi, czeka nas jeszcze rewanż, potem play-offy. Może okazać się, że ta porażka nie będzie miała większego znaczenia, choć oczywiście gratulujemy przeciwnikom, bo w pełni zasłużyli na zwycięstwo. Tym razem byli lepsi. Ale to dopiero początek drogi po medale, mogę zapewnić, że w rewanżu damy z siebie wszystko – zadeklarował Tomasz Szczotka z Cukropolu.

W spotkaniu zespołów, które do tej pory nie miały na koncie ani jednego zwycięstwa, Lipa Team pokonał 46:36 Jurand. – Spokojny mecz starszych panów. Od początku dość wyrównany, choć z naszą niewielką przewagą, którą dowieźliśmy do końca. W tym roku Jurek Żytkowski tak to wszystko poukładał, że najważniejsze będą play-offy. Nawet ostatnia drużyna po sezonie zasadniczym może wygrać ligę. Dlatego bardzo spokojnie podchodzimy do kolejnych meczów – powiedział Andrzej Lipski.

Michał Beczek

Wyniki: Venta – Lancet 74:62 * Lipa Team – Jurand 46:36 * PGE Dystrybucja – Cukropol Pszczółka 55:49 * Pauza: Symbit.

PGE 3 6 63 Cukropol 3 5 13 Venta 2 4 38 Lipa Team 3 4 -16 Lancet 2 3 -2 Jurand 3 3 -80 Symbit 2 2-16

Sobota, 10 grudnia, hala Startu przy al. Piłsudskiego: Cukropol Pszczółka – Lancet (godz. 15) * PGE Dystrybucja – Lipa Team (16) * Symbit – Venta (17) * Pauza: Jurand.